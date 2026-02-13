ختام منافسات الجوجيتسو في "ألعاب الماسترز أبوظبي 2026"

أبوظبي في 13 فبراير/ وام / أسدل الستار اليوم في «مبادلة أرينا» على منافسات الجوجيتسو ضمن «ألعاب الماسترز أبوظبي 2026»، بإقامة نزالات الأحزمة البنفسجي والبني والأسود، .

حضر المنافسات سعادة عبدالمنعم السيد محمد الهاشمي، رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي، النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للجوجيتسو، وفهد علي الشامسي، الأمين العام للاتحادين الإماراتي والآسيوي للجوجيتسو، وعبدالله سالم الزعابي مدير إدارة التسويق والاتصال المؤسسي في اتحاد الإمارات للجوجيتسو، إلى جانب عدد من رؤساء وممثلي الاتحادات الوطنية الأعضاء في الاتحاد الآسيوي للجوجيتسو.

وشهدت المنافسات مشاركة معالي الدكتور سلطان سيف النيادي، وزير دولة لشؤون الشباب، في نزالات الجوجيتسو، في تجسيد عملي لالتزام القيادات الوطنية بنشر ثقافة الرياضة وتعزيز أنماط الحياة النشطة في المجتمع.

وقال معاليه: «سعادتي كبيرة بالمشاركة في منافسات الجوجيتسو ضمن ألعاب الماسترز، وأتمنى أن تكون أجواء هذا الحدث حاضرة على مدار العام، لما تحمله من طاقة إيجابية وتفاعل مجتمعي واسع حول الرياضة. قبل أيام شاركت في منافسات رياضة التبة، واليوم أشارك في شغفي الثاني، رياضة الجوجيتسو، وهي رسالة لكل فرد في المجتمع بأن الرياضة يمكن أن تبقى حاضرة في حياتنا مهما تنوعت اهتماماتنا أو مسؤولياتنا».

وأضاف معاليه: «من المهم أن نرسخ في الوعي المجتمعي أن ألعاب الماسترز ليست مرتبطة بمرحلة عمرية محددة، بل هي نموذج متوازن لممارسة الرياضة عبر مراحل الحياة. الإنسان قادر على الاستمرار في العطاء الرياضي عندما يحقق التوازن بين الجهد والراحة، وبين الطموح والوعي بقدراته».

وتابع معاليه: «ممارسة الرياضة في هذا الإطار تمثل استثماراً حقيقياً في الصحة وجودة الحياة. ما نطمح إليه هو مجتمع يبقى في حالة تفاعل دائم مع الرياضة، باعتبارها أسلوب حياة مستداماً، لا نشاطاً مؤقتاً مرتبطاً بسن أو ظرف».

واتسمت منافسات اليوم بتوازن الأداء والانضباط الفني، حيث لعبت الخبرة دوراً مؤثراً إلى جانب اللياقة البدنية، وبرزت قوة الأحزمة المتقدمة في إدارة النزالات وحسم تفاصيلها الدقيقة، حيث شهدت بعضها نتائج متقاربة حُسمت بفارق بسيط في النقاط، ما عكس المستوى الفني الرفيع للمشاركين.

من جانبه، أكد عبدالله سالم الزعابي، مدير إدارة التسويق والاتصال المؤسسي في اتحاد الإمارات للجوجيتسو، أن نجاح منافسات الجوجيتسو في ألعاب الماسترز يعكس نضج البنية التنظيمية وتكامل الأدوار بين الجهات المعنية، مشيراً إلى أن الحدث قدم صورة واضحة عن قدرة أبوظبي على استضافة بطولات تخاطب مختلف الفئات العمرية بمستوى عالٍ من الاحترافية والاهتمام.

وقال: «الجوجيتسو اليوم تمثل لغة مشتركة تجمع ثقافات متعددة. وفئة الماسترز تضيف قيمة حقيقية للبطولات، لأنها تعكس استمرارية الممارسة، وتتيح لشريحة واسعة من المجتمع أن تكون جزءاً من المشهد التنافسي».

وأضاف: «نحرص في الاتحاد على أن تكون كل مشاركة فرصة لتعزيز انتشار اللعبة، وترسيخ قيمها القائمة على الاحترام والانضباط. إدراج رياضة الجوجيتسو ضمن برنامج ألعاب الماسترز يعكس مكانتها العالمية، ويؤكد أن أبوظبي ماضية في دعم المبادرات التي توسّع قاعدة الممارسين وترتقي بجودة المنافسات».

بدوره، عبّر البطل العالمي فيصل الكتبي عن اعتزازه بالمشاركة في هذا الحدث، قائلاً: «المشاركة في ألعاب الماسترز لها طابع مختلف تماماً. هنا لا تشعر أنك تنافس فقط، بل أنك تعيش قصة طويلة مع الرياضة. وجود لاعبين من مختلف الأعمار على البساط يمنحك شعوراً عميقاً بأن الجوجيتسو قادرة على أن تبقى جزءاً من حياتنا مهما تقدم بنا العمر. هذه الأجواء ملهمة لكل لاعب، وتمنح رسالة راسخة للأجيال الجديدة بأن الرياضة رحلة مستمرة».