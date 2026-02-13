بالتزامن مع احتفالها بيوبيلها الذهبي.."دبي للصحافة "يعلن جامعة الإمارات شريكا أكاديميا لقمة الإعلام العربي 2026

دبي في 13 فبراير/ وام/ أعلن نادي دبي للصحافة، الجهة المنظمة لقمة الإعلام العربي، المقرر عقدها برعاية صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتوجيهات سموّ الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، رئيس مجلس دبي للإعلام، خلال الفترة من 31 مارس إلى 2 أبريل 2026 في مركز دبي التجاري العالمي، عن شراكة استراتيجية مع جامعة الإمارات العربية المتحدة لتكون شريكاً أكاديمياً للقمة في دورتها المقبلة، وذلك بالتزامن مع احتفالات الجامعة باليوبيل الذهبي لمرور خمسين عاماً على تأسيسها.

وتأتي هذه الشراكة في إطار التزام الجامعة بدعم التحولات الرقمية في الإعلام وتعزيز مشاركتها الفعّالة في أبرز المنصات المعنية بمناقشة واستشراف مستقبل القطاع، وضمن جهود النادي لتعزيز الشراكة مع كافة المؤسسات الوطنية والإعلامية داخل الدولة وخارجها بما يرسخ مكانة دبي كوجهة إقليمية وعالمية للحوار والصناعات الإعلامية والتوجهات الرقمية المستقبلية. كما تعزز هذه الشراكة حضور البعد الأكاديمي والمعرفي ضمن أجندة القمة، من خلال إسهام جامعة الإمارات بخبراتها البحثية، ومشاركاتها العلمية، وإتاحة المجال لطلبتها وأكاديمييها للتفاعل مع أبرز القيادات الإعلامية وصنّاع القرار في المنطقة والعالم، بما يسهم في بناء جسور مستدامة بين التعليم العالي وقطاع الإعلام. ولا سيما أن القمة تحظى سنوياً بمشاركة جمع من كبار الشخصيات السياسية والاقتصادية ونخبة من أبرز وأهم القيادات الإعلامية ورموز العمل الإعلامي العربي والعالمي، ورؤساء تحرير الصُحف، والكُتّاب والمفكرين، وصُنّاع المحتوى والمؤثرين، في المنطقة العربية والعالم.

وفي هذه المناسبة، أكد معالي زكي أنور نسيبة، المستشار الثقافي لصاحب السمو رئيس الدولة، الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات العربية المتحدة، أن مشاركة الجامعة في قمة الإعلام العربي 2026 تمثل امتداداً طبيعياً لدورها الوطني والمعرفي، وانعكاساً لالتزامها المستمر بالإسهام في تطوير الإعلام العربي وتعزيز مكانته كقوة مؤثرة في تشكيل الوعي المجتمعي، ودعم مسارات التنمية الثقافية والفكرية والاجتماعية في المنطقة.

وأشار معاليه إلى أن دولة الإمارات رسّخت نموذجاً متقدماً في تنظيم الفعاليات الفكرية والإعلامية الكبرى التي تجمع القيادات وصنّاع القرار والخبراء من مختلف أنحاء العالم العربي، مؤكداً أن هذه المبادرات تعزز موقع الدولة مركزاً إقليمياً رائداً للحوار، ومنصةً عالميةً لاستشراف مستقبل الإعلام وصناعة محتواه.

وأضاف معاليه: "نؤمن في جامعة الإمارات العربية المتحدة بأن العلاقة بين التعليم والإعلام علاقة تكامل استراتيجي، فالمؤسسات الأكاديمية لا تقتصر مهمتها على تخريج الطلبة، بل تمتد إلى إعداد قيادات فكرية ومهنية قادرة على التعامل مع التحولات المتسارعة في المشهد الإعلامي. وتمثل مشاركتنا في قمة الإعلام العربي فرصة لإبراز جهود الجامعة في تطوير البحث العلمي في مجالات الإعلام الرقمي، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في الاتصال الجماهيري، وبناء القدرات الإعلامية للشباب، إلى جانب تسليط الضوء على النماذج الوطنية المتميزة التي أسهمت الجامعة في إعدادها، والتي باتت اليوم جزءاً فاعلاً في المشهد الإعلامي على المستويين المحلي والإقليمي".

وأكد معاليه أن الجامعة حريصة على أن تكون شريكاً فاعلاً في صياغة مستقبل الإعلام العربي، عبر تعزيز البحث العلمي، وتطوير البرامج الأكاديمية، وتوسيع الشراكات المؤسسية التي تربط المعرفة بالتطبيق، وتربط الجامعة بقضايا المجتمع وتحولاته.

وبدورها، هنأت سعادة منى غانم المرّي، نائب الرئيس والعضو المنتدب لمجلس دبي للإعلام، رئيسة نادي دبي للصحافة، جامعة الإمارات العربية المتحدة بمناسبة اليوبيل الذهبي لتأسيسها، مشيدةً بمسيرتها الوطنية الممتدة على مدى خمسين عاماً في إعداد الكفاءات وبناء العقول، وترسيخ دعائم التعليم العالي في الدولة. مؤكدة أن الشراكة مع جامعة الإمارات كشريك أكاديمي لقمة الإعلام العربي تمثل إضافة نوعية تعزز البعد المعرفي للقمة.

وقالت سعادتها: "نبارك لجامعة الإمارات احتفالها باليوبيل الذهبي، وهي محطة وطنية مهمة نستحضر فيها إرثاً أكاديمياً عريقاً أسهم في تخريج أجيال من الكفاءات التي تقود اليوم مختلف القطاعات الحيوية في الدولة".

وأضافت: "إن تزامن هذه المناسبة مع انضمام الجامعة كشريك أكاديمي لقمة الإعلام العربي يعكس عمق التكامل بين مؤسساتنا الوطنية، ويؤكد قناعتنا بأن مستقبل الإعلام لا ينفصل عن التعليم، ولا يمكن تطويره بمعزل عن البحث العلمي وبناء القدرات . ولا سيما أن المرحلة الحالية تتطلب جسوراً أقوى بين قاعات الدراسة ومتطلبات سوق العمل، مشيرةً إلى أن التحولات المتسارعة في قطاع الإعلام، خصوصاً في مجالات الإعلام الرقمي والذكاء الاصطناعي وصناعة المحتوى، تفرض نموذجاً جديداً من الشراكة بين الجامعات والمؤسسات الإعلامية.

واوضحت سعادتها، ننظر إلى هذه الشراكة باعتبارها استثماراً في الأجيال القادمة، وفرصة لتمكين الطلبة من الاحتكاك المباشر بالخبرات المهنية، والمشاركة في نقاشات استراتيجية ترسم ملامح الإعلام العربي في مرحلته المقبلة. كما أنها تعزز مواءمة المخرجات الأكاديمية مع احتياجات السوق، وتفتح آفاقاً أوسع أمام الشباب للانخراط في صناعة إعلامية متجددة وقادرة على المنافسة".

من جانبها، أعربت مريم الملا، مديرة نادي دبي للصحافة، عن سعادتها بهذا التعاون، مؤكدة أن اختيار جامعة الإمارات كشريك أكاديمي يأتي تقديراً لدورها التاريخي في بناء الكفاءات الوطنية، وقالت: "جامعة الإمارات تمثل أحد أعمدة المنظومة التعليمية في الدولة، وشريكاً طبيعياً في أي مسار يسعى إلى تطوير صناعة الإعلام وتعزيز تأثيرها الإيجابي".

وأضافت: "أن هذه الشراكة تفتح المجال أمام الطلبة والباحثين للمشاركة الفاعلة في حوارات القمة، والاطلاع على التجارب الرائدة، بما يعزز من جاهزيتهم المهنية، ويمنحهم فهماً أعمق للتحديات والفرص التي يمر بها القطاع الإعلامي." لافتة، إلى أن نادي دبي للصحافة يحرص على أن تكون القمة منصة تفاعلية تجمع بين الخبرة المهنية والرؤية الأكاديمية، بما يسهم في ترسيخ مكانة دبي مركزاً للحوار الإعلامي، ومختبراً للأفكار المستقبلية".

وفي إطار توجه وطني أوسع يرسخ التكامل بين مؤسسات التعليم العالي وقطاع الإعلام، بما يدعم مسيرة الدولة نحو اقتصاد معرفي مستدام، ويسهم في إعداد جيل جديد من الإعلاميين القادرين على الجمع بين المهنية المتقدمة، والوعي البحثي، تأتي مشاركة جامعة الإمارات العربية المتحدة في قمة الإعلام العربي لتجسد هذا التوجه على أرض الواقع.

وستقدم الجامعة، خلال مشاركتها في التجمع الإعلامي الأكبر على مستوى العالم العربي، والذي يشهد حضوراً إقليمياً ودولياً واسعاً من القيادات الإعلامية وصنّاع القرار والخبراء والأكاديميين، برنامجاً معرفياً متكاملاً يتضمن سلسلة من الجلسات الحوارية والنقاشية وورش تدريبية متخصصة. وستتناول هذه الفعاليات موضوعات محورية في مستقبل الإعلام، من بينها التحول الرقمي، والفجوة ما بين التعليم وأسواق العمل، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في الاتصال الجماهيري، وصناعة المحتوى في بيئة إعلامية متغيرة، وأخلاقيات الممارسة الإعلامية في العصر الرقمي.

كما تسعى الجامعة من خلال هذه المشاركة إلى تعزيز التكامل بين المعرفة النظرية والتطبيق العملي، عبر إتاحة منصة تفاعلية تجمع بين الأكاديميين والممارسين، بما يفتح المجال أمام الطلبة والباحثين للاحتكاك المباشر بالخبرات المهنية، واستشراف متطلبات سوق العمل الإعلامي في ظل التحولات التقنية المتسارعة.

وتعكس هذه المشاركة رؤية نادي دبي للصحافة في أن تكون شريكاً فاعلاً في صياغة مستقبل الإعلام العربي، ومختبراً للأفكار الجديدة التي تربط البحث العلمي بالتطبيق، وتسهم في تطوير صناعة إعلامية أكثر ابتكاراً وتنافسية واستدامة.