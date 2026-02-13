"الآسيوي" يكرم رئيس اتحاد الإمارات للدراجات

الرياض في 13 فبراير/ وام/ كرم الاتحاد الآسيوي للدراجات الهوائية، رئيس مجلس إدارة اتحاد الإمارات للدراجات، المهندس منصور بوعصيبه، تقديراً لجهوده في تطوير رياضة الدراجات في الإمارات وتعزيز حضورها على المستوى القاري، وذلك خلال أعمال الجمعية العمومية للاتحاد الآسيوي.

وجاء التكريم أمس، خلال اجتماع الجمعية العمومية رقم (33) للاتحاد الآسيوي للدراجات، الذي أُقيم في العاصمة السعودية الرياض، على هامش البطولة الآسيوية للطريق، وذلك بحضور ديفيد لابارتيان رئيس الاتحاد الدولي للدراجات، وأماريجيت رئيس الاتحاد الآسيوي للدراجات، إلى جانب ممثلي الاتحادات الوطنية في القارة وعدد من الشخصيات الرياضية البارزة.

ويأتي تكريم بوعصيبه في ظل النتائج اللافتة التي حققتها الدراجات الإماراتية في السنوات الأخيرة، سواء على مستوى المشاركات القارية أو تنظيم البطولات واستضافة الفعاليات الدولية، الأمر الذي أسهم في ترسيخ مكانة الإمارات كواحدة من الدول الفاعلة في تطوير اللعبة آسيوياً.

وشهد الاجتماع استعراض تقارير الأداء للعام الماضي، ومناقشة خطط تطوير اللعبة على مستوى القارة، إضافة إلى اعتماد عدد من التوصيات المتعلقة بتوسيع قاعدة الممارسين ورفع مستوى البطولات الآسيوية، كما تضمن جدول الأعمال مراجعة برامج الدعم الفني، وتبادل الخبرات بين الاتحادات الوطنية، وتعزيز آليات العمل المشترك بما يسهم في رفع مستوى التنافسية داخل القارة.