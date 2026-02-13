"الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي" تطلق الموسم الثاني من مبادرة "عيال الفريج"

دبي في 13 فبراير /وام/أطلقت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي الموسم الثاني من مبادرة "عيال الفريج" إحدى المبادرات الرمضانية المجتمعية النوعية الهادفة إلى ترسيخ حب الصلاة في نفوس النشء وتعزيز ارتباطهم بالمساجد وتفعيل دور الأسرة كشريك رئيسي في التربية الإيمانية.

ويأتي ذلك انسجاما مع مستهدفات "عام الأسرة" وموسم الولفة حيث يأتي الموسم الجديد بحلة موسعة وشاملة تستقبل البنات والأولاد من المواطنين والمقيمين وتنفذ في أكثر من 300 مسجد بمختلف مناطق إمارة دبي .

وأكد سعادة أحمد درويش المهيري مدير عام الدائرة أن مبادرة "عيال الفريج" تنطلق من رؤية الدائرة في تعزيز دور المسجد كمحور تربوي ومجتمعي فاعل ...مشيرا إلى حرص إسلامية دبي على تصميم مبادرات قريبة من الناس تستجيب لمتطلبات المجتمع وتلامس الأسرة والطفل منوها أن إطلاق المبادرة ضمن موسم "رمضان في دبي" يعزز من عمقها المجتمعي ويدعم مستهدفات بناء أسرة واعية ومجتمع متماسك انسجامًا مع عام الأسرة.

من جانبه أوضح محمد مصبح ضاحي المنسق العام لمبادرة "رمضان في دبي" في الدائرة أن الموسم الثاني من "عيال الفريج" يحمل إضافات نوعية تعكس تطور المبادرة واستجابتها لتفاعل المجتمع مشيرًا إلى أن احتساب جميع الصلوات في جواز «عيال الفريج» هذا العام يهدف إلى ترسيخ مفهوم المحافظة على الصلاة في وقتها جماعة وبناء علاقة يومية ومستدامة بين الطفل والمسجد.