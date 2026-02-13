"دبليو إتش إكس لابز" يؤكد دور الذكاء الاصطناعي في رسم مستقبل الرعاية الصحية

دبي في 13 فبراير/ وام/ أكد معرض "دبليو إتش إكس لابز"، الحدث العالمي الرائد للمختبرات الطبية في المنطقة، في ختام فعالياته اليوم بمركز دبي التجاري العالمي، أهمية الذكاء الاصطناعي ودوره المحوري في رسم ملامح مستقبل قطاع الرعاية الصحية وإدارة المختبرات الطبية.

وشهد المعرض، الذي أقيم تحت شعار "25 عاما من الابتكار المختبري: توحيد المجتمعات من أجل صحة أفضل"، مشاركة نخبة من الخبراء العالميين والمتخصصين في العلوم المخبرية والمهنيين العاملين في قطاع الرعاية الصحية.

وسلط الحدث الضوء على الدور الحيوي لقيادة المختبرات والتأهب للطوارئ، إضافة إلى تأثير التحليلات المتقدمة وعلم الجينوم والذكاء الاصطناعي في تطوير طب المختبرات ورعاية المرضى، إلى جانب أهمية البيانات والأتمتة والطب الدقيق في الكشف المبكر عن الأمراض، وتسريع اتخاذ القرارات السريرية، وتقديم علاجات أكثر دقة.

وقال توم كولمان، مدير المحافظ الاستثمارية في شركة "إنفورما ماركتس" المنظمة للمعرض، إن "دبليو إتش إكس لابز" جمع أبرز المبتكرين ومزودي التكنولوجيا وقادة الرعاية الصحية تحت سقف واحد لبحث كيفية تشكيل الجيل القادم من التشخيصات والذكاء الاصطناعي والأنظمة الرقمية المتكاملة، بما يمكّن أنظمة صحية أكثر مرونة وجاهزية للمستقبل.

ووفر المعرض، الذي أقيم برعاية وزارة الصحة ووقاية المجتمع، منصة مثالية لعقد الصفقات وبناء العلاقات وتبادل المعرفة، بما يعزز التزام الدولة بتقديم رعاية صحية رائدة عالميا.