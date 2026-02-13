اختتام القمة السنوية الثانية لرؤساء الجامعات الهندية العربية بجامعة عجمان

عجمان في 13 فبراير/ وام/ اختتمت القمة الثانية لرؤساء الجامعات الهندية العربية، في مقر جامعة عجمان.

جمعت القمة، التي أقيمت تحت شعار "تأثير يتجاوز الحدود: البحث والابتكار والتنقل الأكاديمي"، نخبة من القيادات الأكاديمية وصنّاع السياسات والشركاء الدوليين وتم تنظيمها بالشراكة مع اتحاد الجامعات العربية والأمانة العامة لجامعة الدول العربية وهيئة المنح الجامعية (UGC) والحكومة الهندية، لتجسّد مساحة جامعة تهدف إلى تعزيز التعاون الأكاديمي الدولي وتوسيعه.

وحظيت القمة بدعم من شركتي "إليوسيان" (Ellucian) و"ماكغرو هيل" (McGraw Hill) .

وأكّد الدكتور كريم الصغير، مدير جامعة عجمان، أن الجامعة تسعى إلى توسيع نطاق البحوث ذات الأثر العملي، وتطوير التعاون الدولي، إلى ترسيخ دور التعليم العالي كقوة فاعلة في خلق الفرص ودعم التقدّم وخدمة المصلحة العامة.

واختُتم المنتدى بسلسلة من اللقاءات الثنائية واتفاقيات تعاون، أثمرت أكثر من 20 مذكرة تفاهم بين المؤسسات المشاركة، في تأكيد على الدور الفاعل للقمة في تحقيق مخرجات ملموسة تتجاوز الأفكار والحوارات.