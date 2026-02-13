تعاونية الشارقة ترصد 35 مليون درهم لدعم آلاف السلع في رمضان

الشارقة في 13 فبراير/ وام / رصدت تعاونية الشارقة 35 مليون درهم لدعم أكثر من 10,000 سلعة استهلاكية أساسية خلال شهر رمضان المبارك وذلك ضمن حملة "رمضان يجمعنا" .

وأكد سعادة ماجد سالم الجنيد الرئيس التنفيذي لتعاونية الشارقة خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم، بمركز الرحمانية بالشارقة، أن إطلاق الحملة يأتي بهدف تخفيف الأعباء الشرائية من خلال توفير السلع الغذائية والتموينية والاستهلاكية بأسعار مناسبة ومتاحة للجميع عبر أكثر من 75 منفذ بيع إضافة إلى خدمة التسوق عبر المتجر الإلكتروني.

وعلى صعيد المبادرات المجتمعية أوضح الجنيد أن التعاونية باشرت التنسيق مع عدد من المؤسسات والجهات الخيرية في الدولة لتوزيع المير الرمضاني على الأسر المستفيدة في صورة سلال غذائية متنوعة بالتزامن مع حلول الشهر الفضيل.

كما سيشهد شهر رمضان المبارك تنظيم السوق الرمضاني في مركز الرحمانية التجاري على مدار أيام الشهر بمشاركة أكثر من 100 مشروع محلي حيث أتاحت التعاونية الفرصة لأصحاب المشاريع الوطنية والمقيمة في الدولة لعرض منتجاتهم .