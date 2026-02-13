البلاديوم يعزز مكاسبه والذهب فوق 5 آلاف دولارللأوقية

عواصم في 13 ⁠فبراير/وام/واصل البلاديوم تعزيز مكاسبه وارتفع في أحدث التعاملات 5% إلى 1697.44 دولار للأوقية بينما انتعش الذهب اليوم متعافيا من أدنى مستوى في أسبوع . وصعد الذهب في المعاملات الفورية اثنين بالمئة إلى 5019.69 دولار للأوقية ( الأونصة) بحلول الساعة 1412 ​بتوقيت جرينتش، وارتفع 0.6 بالمئة منذ بداية هذا الأسبوع.

وانخفض الذهب بنحو ثلاثة ⁠بالمئة إلى أدنى مستوى في أسبوع تقريبا أمس ​الخميس، مخترقا مستوى الدعم الرئيسي ⁠عند 5000 دولار للأوقية مع تزايد ضغوط البيع بعد هبوط الأسهم.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 4.6 بالمئة إلى 78.59 دولار للأوقية ​متعافية بعد الهبوط 11

بالمئة أمس الخميس، رغم أنها ظلت على مسارها ⁠لتحقيق مكاسب أسبوعية 0.7 بالمئة.وزاد البلاتين في المعاملات الفورية 1.7 بالمئة إلى 2033.99 دولار للأوقية .

