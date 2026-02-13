البلاديوم يعزز مكاسبه والذهب فوق 5 آلاف دولارللأوقية

عواصم في 13 فبراير/وام/واصل البلاديوم تعزيز مكاسبه وارتفع في أحدث التعاملات 5% إلى 1697.44 دولار للأوقية بينما انتعش الذهب اليوم متعافيا من أدنى مستوى في أسبوع . وصعد الذهب في المعاملات الفورية اثنين بالمئة إلى 5019.69 دولار للأوقية ( الأونصة) بحلول الساعة 1412 بتوقيت جرينتش، وارتفع 0.6 بالمئة منذ بداية هذا الأسبوع.
وانخفض الذهب بنحو ثلاثة بالمئة إلى أدنى مستوى في أسبوع تقريبا أمس الخميس، مخترقا مستوى الدعم الرئيسي عند 5000 دولار للأوقية مع تزايد ضغوط البيع بعد هبوط الأسهم.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 4.6 بالمئة إلى 78.59 دولار للأوقية متعافية بعد الهبوط 11
بالمئة أمس الخميس، رغم أنها ظلت على مسارها لتحقيق مكاسب أسبوعية 0.7 بالمئة.وزاد البلاتين في المعاملات الفورية 1.7 بالمئة إلى 2033.99 دولار للأوقية .
خلا