"العالمية القابضة" تعتزم إطلاق "جودان فاينانشال" بأصول مُدارة 870 مليار درهم

أبوظبي في 13 فبراير/ وام/ أعلنت الشركة العالمية القابضة عن خطتها لإطلاق شركة قابضة دولية جديدة باسم "جودان فاينانشال"، لتكون منصة متخصصة لإدارة وتوسيع محفظة المجموعة في قطاع الخدمات المالية.ومن المتوقع أن تبلغ قيمتها التقديرية نحو 100 مليار درهم، وأن تدير أصولا تتجاوز 870 مليار درهم، وتخدم أكثر من 11 مليون عميل عبر أكثر من 13 دولة، وذلك رهنا باستكمال الموافقات التنظيمية.

وتهدف "جودان فاينانشال" إلى بناء منصة استثمارية قابلة للتوسع، مدعومة بالذكاء الاصطناعي، مع استهداف نمو متسارع خلال السنوات الخمس المقبلة.

وسيترأس مجلس إدارة "جودان فاينانشال" سموُّ الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي رئيس مجلس إدارة الشركة العالمية القابضة فيما يتولى معالي محمد حسن السويدي وزير الاستثمار منصب نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي.

وستكون "جودان فاينانشال" مملوكة بشكل مشترك لكل من الشركة العالمية القابضة والشركات التابعة لها "ألفا ظبي القابضة" و"2 بوينت زيرو" و"سيريوس انترناشيونال هولدينج"، ما يعكس التكامل الإستراتيجي بين المجموعات الثلاث لبناء منصة خدمات مالية واسعة النطاق ومتنوعة الأنشطة.

وبعد الحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة، يعتزم كل مساهم نقل أصول إستراتيجية تعمل في قطاع الخدمات المالية إلى محفظة "جودان فاينانشال"، لدعم إستراتيجيتها للنمو طويل الأجل، ونهجها المنضبط في تخصيص رأس المال، وخططها للتوسع في الأسواق العالمية ذات الأولوية.

وبهذه المناسبة، قال سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان: " تم تأسيس جودان فاينانشال لوضع الركائز لشركة خدمات مالية ذات حضور وتأثير عالمي، تستند إلى حوكمة راسخة، ورأس مال طويل الأجل، ومنصات أعمال متميزة. ومن خلال توحيد أصول عالية الجودة من الشركة العالمية القابضة و"ألفا ظبي" و"2 بوينت زيرو" و"سيريوس انترناشيونال هولدينج" ضمن هيكل موحد، نضع قاعدة صلبة تدعم النمو المستدام والابتكار وتحقيق قيمة طويلة الأمد عبر الأسواق الدولية".

من جانبه، قال سيد بصر شعيب، الرئيس التنفيذي للشركة العالمية القابضة: "يشكل إطلاق جودان فاينانشال محطة بارزة في إستراتيجية الشركة العالمية القابضة لبناء منصات واسعة النطاق تركز على قطاعات حيوية ضمن مجالات عملنا الأساسية. ومن خلال توحيد أصول الخدمات المالية التابعة للشركة العالمية القابضة وألفا ظبي و2 بوينت زيرو ضمن هيكل موحد ومتخصص، نرسي الأسس لبناء كيان عالمي رائد في الخدمات المالية، مدعوم بحوكمة قوية، وقاعدة رأسمالية متينة، ومرونة إستراتيجية لتحقيق قيمة مستدامة طويلة الأجل للمساهمين والشركاء المؤسسيين".

وقال معالي محمد حسن السويدي: "تمثل جودان فاينانشال المرحلة التالية في مسيرة تطور إستراتيجية الشركة العالمية القابضة في قطاع الخدمات المالية. ومن خلال جمع أصول عالية الجودة من القطاعات المصرفية والتأمين وإدارة الأصول والاستثمارات البديلة والتكنولوجيا المالية تحت منصة موحدة ومركزة، نؤسس مجموعة خدمات مالية ضخمة لديها القدرة على التوسع والنمو، وتتسم بأطر حوكمة قوية وهيكل رأسمالي يمكنها من تحقيق نمو متسارع ومستدام خلال السنوات القادمة".

وتعتزم كل من الشركة العالمية القابضة و"ألفا ظبي القابضة" و"2 بوينت زيرو" و "سيريوس انترناشيونال هولدينج" نقل حصص إستراتيجية في أكثر من 20 شركة ومنصة عاملة في قطاع الخدمات المالية، تمثل حصصها الرأسمالية القائمة حالياً، إلى "جودان فاينانشال"، بما يؤسس لمحفظة عالمية متنوعة تحقق إيرادات وأرباحاً بمليارات الدراهم منذ التأسيس.

وتمثل الأصول الواردة أدناه حصص الملكية الحالية لكل من الشركة العالمية القابضة و"ألفا ظبي القابضة" و"2 بوينت زيرو" و"سيريوس انترناشيونال هولدينج" وسيجري استكمال نقلها إلى "جودان فاينانشال" على مراحل، بعد استيفاء الموافقات التنظيمية المطلوبة في المناطق التنظيمية المعنية.

وستضم محفظة "جودان فاينانشال" أصولا في قطاعات المصارف، وإدارة الأصول والثروات، والتأمين وإعادة التأمين، والمؤسسات المالية غير المصرفية، والتكنولوجيا المالية، بما في ذلك منصات مصرفية رقمية، وشركات استثمار وإدارة أصول، ومنصات وساطة وأسواق رأس مال، وحلول مدفوعات وتمويل مدمج.

كما تعتزم الشركة استقطاب رؤوس أموال من مستثمرين مؤسسيين وشركاء إستراتيجيين، مع التركيز على تخصيص رأس المال بكفاءة، وإدارة المخاطر، وتكامل الأعمال المدعوم بالتكنولوجيا، بما يعزز مكانتها كمنصة خدمات مالية عالمية ذات حضور واسع وتأثير مستدام، مع بقائها شركة خاصة تمنحها مرونة تنفيذ استراتيجيات طويلة الأجل.