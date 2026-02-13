الفارسة آية الكيومي تحرز "لقب السيدات" بمهرجان أبوظبي للقدرة

أبوظبي في 13 فبراير/ وام/ أحرزت اسطبلات الريف - العجبان، عبر فارستها آية علي الكيومي مع "أتش سي بوترو رفيك" لقب سباق السيدات للقدرة لمسافة 100 كيلومتر في افتتاح فعاليات مهرجان أبوظبي للقدرة، اليوم بقرية الإمارات العالمية للقدرة بالوثبة التي نظمت الحدث بالتعاون مع اتحاد الفروسية، بمشاركة 171 فارسة من مختلف الإسطبلات وأندية الفروسية بالدولة.

وحصدت البطلة اللقب، بعدما قطعت المسافة الكلية للسباق، مسجلة 3:19:33 ساعة، وبمعدل سرعة بلغ 30:07 كلم/ ساعة.

وجاءت في المركز الثاني الفارسة ليا فانديكرهوف، على صهوة "هيكلا دو باس فور" لإسطبلات "إف 3"، محققة 3:19:37 ساعة، وحلت ثالثة الفارسة سارة علي الجهوري، مع "مورو ليسرو" لإسطبلات "الوثبة"، بزمن قدره 3:19:48 ساعة.

توج الفائزات بالمراكز الثلاثة الأولى، مسلم العامري، مدير عام قرية الإمارات العالمية للقدرة، ومحمد الحضرمي، مدير الفعاليات، وعبد الرحمن الرميثي مشرف القرية، ولارا صوايا المدير التنفيذي للرعاية والتسويق.