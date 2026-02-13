مسؤولة باليونسكو تشيد بتجربة الشارقة في مجال التعليم

الشارقة في 13 فبراير/وام/ اقيمت اليوم الورش الاستباقية لقمة الشّارقة الدوليّة لتطوير التّعليم في نسختها الخامسة التي تعقد غداً تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة لمناقشة قضايا محورية تشمل تطوير التعليم والابتكار في التعلم والقيادة التربوية والعدالة التعليمية والذكاء الاصطناعي إلى جانب بناء أنظمة تعليمية شاملة ومستدامة.

شملت الورش 14 ورشة و دورة تدريبية متقدمة بمشاركة نخبة من القيادات التربوية والخبراء وصنّاع القرار في قطاع التعليم من داخل الدولة صُمّمت لتزويد المعلّمين وقادة المدارس وصنّاع السياسات بأدوات عملية وأطر تطبيقية قابلة للتوظيف المباشر في البيئات التعليمية.

وأكدت ميسون شهاب رئيس قطاع التعليم في مكتب منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) ببيروت في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات " وام " أن تجربة إمارة الشارقة في التعليم تجاوزت التطبيق التقليدي للمبادئ التربوية لتقدم نموذجاً استراتيجياً متكاملاً قادراً على نقل الأنظمة التعليمية في المنطقة من ثقافة البرامج المحدودة إلى آفاق التحوّل الشامل والمستدام.

ووصفت انعقاد "قمة الشارقة الدولية لتطوير التعليم" بأنه محطة محورية لمتابعة وتقييم تنفيذ التوصيات الاستراتيجية العالمية التي كانت الإمارة سبّاقة في تبنيها وتحويلها إلى واقع عملي ملموس مشددة على أن النموذج الذي طوّرته الشارقة ينقل دور المؤسسات التعليمية من مجرد "الاستجابة" للمتغيّرات إلى مرحلة "صناعة التغيير" وقيادته ما يجعلها مرجعاً دولياً ونموذجاً ملهماً لدول المنطقة والعالم.

من جانبها قالت سعادة خولة أحمد الحوسني نائب مدير أكاديمية الشارقة للتعليم ، لـ " وام" إن الورش الاستباقية لقمة

الشّارقة الدوليّة لتطوير التّعليم ، شملت ورشة رئيسية لعرض أداة التقييم الذاتي للطفولة المبكرة إلى جانب 13 ورشة شاركت بها العديد من المؤسسات التعليمية و الجامعات الرائدة والتي عرضت خبراتها التي ستضيف للرصيد المعرفي للمعلمين والعاملين في القطاع التربوي .

وأشارت إلى أن فريق اليونيسكو استعرض خلال الورشة الرئيسية المرحلة التجريبية لتطبيق أداة التقييم الذاتي الدولية لأنظمة الطفولة المبكرة و شرح الأداء والتعامل معها و المعايير الأربعة المتضمنة بالأداء بالإضافة إلى الإشارة الى 64 معيارا فرعيا.

وأوضحت أنه تم خلال الورشة الإشادة باختيار إمارة الشارقة كأول مدينة عربية تطبق المرحلة التجريبية من الأداء.

يذكر أن "اليونسكو" اختارت إمارة الشارقة للمشاركة في المرحلة التجريبية لتطبيق أداة التقييم الذاتي الدولية لأنظمة الطفولة المبكرة تقديراً لجهودها المتواصلة في تطوير هذا القطاع الحيوي وذلك في إنجاز جديد يرسّخ مكانة إمارة الشارقة مركزا إقليميا رائدا في رعاية وتعليم الطفولة المبكرة.