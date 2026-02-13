منتدى "وورلديف دبي"يناقش تحولات التجارة العالمية في ظل التقنيات الناشئة

دبي في 13 فبراير/وام/ ناقش المشاركون في فعاليات منتدى "وورلديف دبي 2026" ، المنعقد بدبي تحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة "دييز" ، تحولات التجارة العالمية في ظل التقنيات الناشئة.

ويشارك في الملتقى العالمي الأكبر من نوعه في المنطقة المتخصص في قطاع التجارة الرقمية ، أكثر من 150 متحدثا و يحضره ما يقارب 18 ألف زائر من 80 دولة يمثلون جهات حكومية ومؤسسات وهيئات محلية ودولية معنية بقطاع التجارة الرقمية.

ويشهد المنتدى الذي تنظمه دبي "كوميرسيتي"على مدى ثلاثة أيام ويختتم أعماله غداً، نقاشات متخصصة تعكس الأثر المتسارع للتقنيات الناشئة في إعادة تشكيل منظومات التجارة العالمية ودورها في تعزيز الترابط بين الأسواق ودعم التحول نحو اقتصاد رقمي أكثر تكاملا.

وتسلط جلسات المنتدى التي تنظم بالتعاون مع منصة "وورلديف " الدولية، الضوء على محاور استراتيجية تشمل الاستثمار في التقنيات المتقدمة وتعزيز الشراكات العابرة للحدود وتهيئة بيئة ابتكارية داعمة لنمو الشركات ورواد الأعمال بما يعزز التنافسية الاقتصادية ويرسخ مكانة دبي مركزا رئيسيا للتجارة الرقمية.

وأكدت سعادة آمنة لوتاه مدير عام "دبي كوميرسيتي " أن الزخم الذي سجله المنتدى يعكس المكانة المتقدمة التي رسختها دبي بوصفها محورا عالميا للتجارة الرقمية وقدرتها على جمع صناع القرار والخبراء والمستثمرين ضمن منصة واحدة لرسم ملامح مستقبل هذا القطاع الحيوي مشيرة إلى أن مستقبل التجارة الرقمية يرتبط بتبني نماذج تشغيل مرنة وتكامل سلاسل الإمداد رقميا وتسريع توظيف التقنيات المتقدمة ضمن أطر تنظيمية متوازنة.

وأضافت أن هذه الدورة تجسد نضج منظومة التجارة الرقمية في دبي وتعزز دور "دبي كوميرسيتي" منصة متخصصة تمكن الشركات من التوسع بثقة نحو أسواق إقليمية وعالمية بما ينسجم مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33.

شهد المنتدى خلال اليومين الأول والثاني جلسات ناقشت فرص الاستثمار في المراحل المبكرة ومستقبل الخدمات اللوجستية العابرة للحدود إلى جانب تنظيم مبادرة استثمارية جمعت رواد رأس المال الجريء وأطلقت مسابقة للشركات الناشئة فازت بها شركة إماراتية متخصصة في تكنولوجيا العقارات.