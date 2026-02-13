"منظمة الصحة العالمية" تمنح اعتمادا مسبقا للقاح جديد لشلل الأطفال

جنيف في 13 فبراير/ وام / منحت منظمة الصحة العالمية اعتمادا مسبقا للقاح فموي جديد لشلل الأطفال من النمط 2 في خطوة أكدت أنها ستدعم جهود القضاء على المرض.

وذكرت المنظمة في بيان لها أن من شأن الاعتماد المسبق الإقرار بأن اللقاح يفي بالمعايير الدولية للجودة والسلامة، مما يسمح لوكالات الأمم ‌المتحدة ⁠مثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) ‌بشرائه وتوزيعه لحملات ⁠التحصين.

وقالت المنظمة ​إن اللقاح ⁠مصمم ليكون أقل قابلية للتحور مقارنة ⁠بلقاحات شلل الأطفال الفموية السابقة، مما ⁠يقلل من خطر التسبب في تفش جديد للمرض مؤكدة قدرته أيضا على وقف انتقال ​العدوى.