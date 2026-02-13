مذكرة تفاهم بين جامعة دبي و"كيو إس" بمجال التصنيف الأكاديمي

دبي في 13 فبراير/وام/ وقعت جامعة دبي في مقرها بالمدينة الأكاديمية، مذكرة تفاهم مع مؤسسة "كيو إس" العالمية لتصنيف الجامعات بهدف الاستفادة من خبرات المؤسسة في مجالات التصنيف الأكاديمي وتحسين المعايير وتعزيز الحضور الدولي للجامعة ودعم مسارات الاستدامة والتعليم عن بعد.

تهدف المذكرة إلى تقديم استشارات متخصصة تشمل جمع وترتيب البيانات المرتبطة بعمليات التصنيف وتحسين المؤشرات المعتمدة ومساعدة الجامعة على الوصول إلى الفئات المعنية بالتصنيف والاستدامة والتعليم الإلكتروني إضافة إلى تعزيز السمعة الأكاديمية وتسويق الجامعة إقليميا وعالميا والمشاركة في المؤتمرات وورش العمل التي تنظمها المؤسسة محليا ودوليا.

وقع المذكرة الدكتور عيسى البستكي رئيس جامعة دبي والدكتور أشون فرناندس المدير التنفيذي لمؤسسة "كيو إس" في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا ، بحضور الدكتور حسين الأحمد نائب رئيس الجامعة وعدد من القيادات الأكاديمية والإدارية.

واستعرض الدكتور البستكي برامج الجامعة ونجاحاتها الأكاديمية لاسيما في مجالات القانون وبرامج التعاون الدولي إضافة إلى برنامج الماجستير في إدارة الأعمال عن بعد الذي حقق إقبالا واسعا من الطلبة محليا ودوليا وقدم عرضا لخطط التطوير والشراكات البحثية والإنجازات العلمية خلال السنوات الماضية.