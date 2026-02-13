"ناسا" تطلق صاروخا يحمل طاقما من الرواد إلى محطة الفضاء الدولية لإجراء تجارب علمية

فلوريدا في 13 فبراير / وام / أطلقت وكالة الفضاء الأميركية "ناسا" اليوم من فلوريدا صاروخا يحمل أربعة رواد فضاء إلى محطة الفضاء الدولية ليحلوا محلّ طاقم "كرو 11" الذي عاد إلى الأرض في يناير الماضي قبل شهر من الموعد المقرر أصلا لعودته، بسبب حالة صحية طارئة لأحد أفراده، في أول عملية إجلاء طبي في تاريخ المحطة.

يُجري الرواد الأربعة وهم الأميركية جيسيكا مير ومواطنها جاك هاثاواي، والفرنسية صوفي أدينو والروسي أندريه فيدياييف خلال فترة إقامتهم التي تمتد ثمانية أشهر في المحطة عددا من التجارب، من بينها أبحاث عن تأثيرات انعدام الجاذبية على أجسامهم فضلا عن اختبار نظام يستخدم الذكاء الاصطناعي والواقع المعزز لتمكين رواد الفضاء من إجراء فحوص طبية لأنفسهم بالموجات فوق الصوتية.

كان صاروخ "فالكون 9" التابع لشركة "سبايس إكس" قد أقلع اليوم من قاعدة كاب كانافيرال في فلوريدا بعد تأخر إطلاقه يومين بسبب توقعات بأن يكون الطقس سيئا على طول الساحل الشرقي للولايات المتحدة، وهبوب رياح يمكن أن تعقد أي مناورات قد تتطلبها حالات طارئة.