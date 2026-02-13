1.2 مليون مستفيد من 50 مبادرة مجتمعية نفذتها طرق دبي خلال 2025

دبي في 13 فبراير/وام/ نفذت هيئة الطرق والمواصلات بدبي خلال العام 50 مبادرة مجتمعية استفاد منها مليون و192 ألفاً و320 شخصاً ، بمشاركة 599 موظفاً متطوعاً، ضمن برامج استهدفت الأسر المتعففة والعمال وأصحاب الهمم والطلبة، في إطار نهج مؤسسي يعزز المسؤولية المجتمعية وثقافة العطاء.

وأوضحت الهيئة أن المبادرات شملت 19 مبادرة وحملة حكومية مشتركة، إلى جانب برامج نوعية موجهة لفئات المجتمع المختلفة، مؤكدة أن تشجيع الموظفين على العمل التطوعي أسهم في دعم 17 فعالية ومبادرة مجتمعية، بما يعكس دور الهيئة شريكا فاعلا في خدمة المجتمع.

وأكدت أن برامجها المجتمعية التي صُممت وفق أفضل الممارسات العالمية لتحقيق أثر مستدام، انطلقت من رؤية تضع الإنسان محوراً للتنمية، وارتبطت بمستهدفات "عام المجتمع" الرامية إلى تعزيز التلاحم الأسري وثقافة المشاركة والعطاء.