إقبال جماهيري قياسي على منافسات "سوات 2026"

دبي في 13 فبراير/وام/ أعلنت اللجنة المنظمة لـ"تحدي الإمارات للفرق التكتيكية"(سوات2026)، بالتعاون مع منصة التذاكر الإلكترونية "Virgin Megastore"، عن حجز 25 ألف شخص للتذاكر المجانية التي طُرحت في 11 يناير الماضي، لحضور منافسات التحدي وتشجيع فرق بلدانهم المشاركة من الوحدات الشرطية وفرق التدخل السريع والفرق التكتيكية من مختلف دول العالم.

وأكدت اللجنة تسجيل ارتفاع ملحوظ في عدد الحجوزات مقارنة بالنسخ السابقة، إذ بلغ عدد الحجوزات 18 ألفاً في نسخة 2025، مقابل 12 ألفاً و999 تذكرة في نسخة 2024، ما يعكس النمو المتواصل في شعبية الحدث.

وأشارت إلى أن هذا الإقبال يعزز مكانة التحدي، الذي نجح خلال سبع سنوات في ترسيخ حضوره كأحد أبرز الفعاليات العالمية المتخصصة في مهارات الوحدات الشرطية وفرق التدخل السريع.

وأوضحت أن منافسات النسخة الحالية التي أُقيمت في المدينة التدريبية بالروية في دبي، أتاحت للجمهور فرصة التعرف إلى طبيعة عمل الفرق الشرطية التخصصية، ضمن أجواء عائلية تخللتها فعاليات وأنشطة مجتمعية متنوعة استهدفت مختلف الفئات العمرية.