"العين للشطرنج" يتوج الفائزين ببطولة الإمارات والكويت "إخوة للأبد"

العين في 13 فبراير/ وام/ اختتم نادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية منافسات بطولة الإمارات والكويت، "إخوة للأبد"، للشطرنج الكلاسيكي، من 7 جولات بمشاركة ١٠٠ لاعب ولاعبة.

وأسفرت المنافسات عن فوز أحمد سعيد، بالمركز الأول، وأحمد محمد فرج بالمركز الثاني، وجاء ثالثا عبد الرحمن العجاتي.

توج الفائزين المستشار يوسف الكويتي عضو مجلس الإدارة الأمين المالي للنادي، وعادل العميري نائب رئيس الاتحاد الكويتي للشطرنج، وعمر محمد عبد الله رئيس لجنة التسويق والشراكات الاستراتيجية بالنادي، وخالد المطيري عضو مجلس إدارة الاتحاد الكويتي، وعبد الرحمن الزرعوني المدير الإداري والمالي للنادي.

وأكد يوسف الكويتي أن البطولة تجسد عمق العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، مؤكدًا أن مثل هذه المبادرات الرياضية تسهم في تعزيز التعاون المشترك، وترسيخ جسور التواصل بين الأندية والاتحادات الرياضية في البلدين.

بدوره عبر العميري عن تقديرهم لمبادرة نادي العين، وقال إنها ليست مجرد منافسة رياضية، بل رسالة أخوّة ومحبة بين البلدين، لاسيما أن الرياضة تجمع العقول قبل النتائج، وتعزز قيم الاحترام والتقدير المتبادل بين اللاعبين.