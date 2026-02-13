تتويج الفائزين بـ"سباق العلمين" التمهيدي الرابع للهجن بمشاركة 600 مطية

العلمين في 13 فبراير/وام / نظم اتحاد الإمارات لسباقات الهجن بالتعاون مع الاتحاد المصري للهجن سباق العلمين التمهيدي الرابع في جمهورية مصر العربية بميدان العلمين لسباقات الهجن.

وكشف الاتحاد في بيان له اليوم ، عن مشاركة 600 مطية في 32 شوطا موضحا أنه تم تقديم جوائز نقدية قيمة لأصحاب المراكز الأولى في كل شوط.

وأشار إلى تخصيص 30 شوطا بالراكب الآلي، بالإضافة إلى شوطين للسباق التراثي، مشيدا بالتجهيزات المتكاملة، والترتيبات الكبيرة من اللجنة المنظمة في الاتحاد المصري للهجن، ما أسهم في الوصول إلى أعلى معدلات النجاح التنظيمي، وترسيخ التطور الذي تشهده هذه الرياضة الأصيلة في جمهورية مصر العربية الشقيقة.

ونوه إلى الأثر العميق لهذه الفعاليات في تجسيد وترسيخ عمق الروابط الأخوية بين البلدين الشقيقين، وتسليط الضوء على القيم التراثية العربية المشتركة، بما يعزز استدامة جهود دولة الإمارات في صون الموروث الأصيل، وتوارثه عبر مختلف الأجيال، وترسيخ ريادة رياضة الهجن عربياً ودولياً، وصون الموروث الأصيل، ونقل إرثه للأجيال القادمة.