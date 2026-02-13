"مدرسة أبوظبي للفنون الفروسية الأميرية" تستضيف احتفالية بمناسبة السنة الصينية الجديدة

أبوظبي في 13 فبراير / وام / تستضيف مدرسة "أبوظبي للفنون الفروسية الأميرية" احتفالية ثقافية للاحتفاء بالسنة الصينية الجديدة "عام الحصان" في التقويم الصيني اعتبارا من اليوم وحتى 15 فبراير الجاري، في مقر المدرسة بجزيرة الجبيل في أبوظبي، بالتعاون مع سفارة دولة الإمارات في جمهورية الصين الشعبية.

يجمع الحدث بين التقاليد الإماراتية والصينية عبر رمز ثقافي مشترك هو الحصان، ويتضمن ورش عمل وتجارب تقليدية وعروض أداء تسلط الضوء على رمزية الخيل في الماضي، وتتفاعل مع الحاضر، وتستشرف مستقبل رعاية الخيل في ضوء الابتكارات الحديثة.

ويشهد غداً عرض "الفروسية: عودة إلى الجذور"، وهو العرض الأسبوعي لمدرسة أبوظبي للفنون الفروسية الأميرية، الذي يتتبع العلاقة بين الفارس والحصان عبر الثقافات والعصور، ليتخذ التراث صورة حية من خلال الحركة والأداء الفني الرفيع الذي يجمع بين الانضباط والجمال.

تأتي احتفالية "عام الحصان" تعبيراً عن عمق العلاقات والتعاون الثقافي بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الصين الشعبية، وتأكيداً على الالتزام المتواصل بالحوار والتبادل الثقافي والتفاهم عبر الفنون.