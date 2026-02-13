كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية تبحث مستقبل العمل في عصر الذكاء الاصطناعي

دبي في 13 فبراير/وام/ نظمت كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية ورشة عمل بعنوان "إعادة تأهيل المجتمعات لعصر الذكاء الاصطناعي وبناء رأس المال البشري والقدرات المؤسسية لمستقبل العمل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا" وذلك في مقرها بدبي في إطار التحضير لـ "قمة الهند لتأثير الذكاء الاصطناعي 2026" التي تستضيفها الهند.

ناقشت الورشة - التي جمعت نخبة من صناع القرار والخبراء الإقليميين والدوليين - التحولات المتسارعة في أسواق العمل ومستقبل الوظائف في ظل التوسع المتزايد في تبني تطبيقات الذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية المتقدمة.

نظم الورشة مركز مستقبل الحكومات التابع للكلية برعاية مبادرة IndiaAI ووزارة الإلكترونيات وتكنولوجيا المعلومات في حكومة جمهورية الهند.

وقال سعادة الدكتور علي بن سباع المري الرئيس التنفيذي للكلية إن هذه الفعالية تأتي في إطار التزام الكلية بدعم الحكومات في إطار استعداداتها لتلبية متطلبات عصر الذكاء الاصطناعي من خلال التركيز على بناء رأس المال البشري وتطوير القدرات المؤسسية القادرة على مواكبة التحولات العميقة في أسواق العمل

من جهته أكد الدكتور فادي سالم مدير إدارة بحوث السياسات في الكلية أن الحدث يندرج ضمن مبادرة حوكمة الذكاء الاصطناعي التي يقودها مركز مستقبل الحكومات مشيرا إلى تنفيذ مشاريع بحثية عالمية تشمل أمان الذكاء الاصطناعي وأخلاقياته ومستقبل القوى العاملة.