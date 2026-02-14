مركز قيادة العمليات الطبية الموحدة:تجارب تفاعلية لزوار "ألعاب الماسترز" ومنظومة استجابة عالمية

أبوظبي في 14 فبراير /وام/ أكد مركز قيادة العمليات الطبية الموحدة، التابع لدائرة الصحة – أبوظبي ويتم تشغيله من مركز أبوظبي للصحة العامة، تفعيل منظومة الاستجابة الطبية لبطولة ألعاب الماسترز "أبوظبي 2026 "في إطار رئاستها للجنة الطبية المنظمة للحدث، مستنداً إلى منظومة الرعاية الصحية الذكية العالمية، للتعامل مع حالات الطوارئ.

ويقدم المركز 4 تجارب تفاعلية لزواره في النشاط البدني، والتغذية، والنوم، والرفاه النفسي، بما يعزز التوعية المجتمعية لأسلوب حياة صحي وممارسة الأنشطة الرياضية، ويتماشى مع أهداف ألعاب الماسترز في ترسيخ استدامة ممارسة الأنشطة الرياضية والبدنية المختلفة، لتحقيق جودة الحياة.

ويستقبل مركز أبوظبي للصحة العامة في جناحه بمركز أبوظبي الوطني للمعارض "أدنيك"، نحو 200 زائر يوميا ضمن فعاليات "ألعاب الماسترز "أبوظبي 2026".

ويشهد الجناح تجربة الواقع الافتراضي، التي تتضمن بعض تمارين التنفس، والاسترخاء، وسط إقبال كبير من فئات المجتمع كافة على المشاركة، والاستفادة من التجارب التفاعلية.

ويوفر المركز أكثر من 30 سيارة إسعاف يومياً خلال ذروة المنافسات، بالإضافة إلى نشر فرق طبية مستقلة تم توفيرها من قبل مزودي الخدمات الطبية تضم ما يصل إلى 45 مسعفاً ميدانياً ومتجولاً، وتشغيل 8 عيادات ميدانية في مواقع الفعاليات، بإشراف أكثر من 40 من الكوادر السريرية والطبية يومياً، بالإضافةً إلى فرق دعم من المتطوعين الطبيين، و13 مركبة طبية خفيفة لدعم التنقل الميداني، بما يغطي جميع مواقع المنافسات والأنشطة المصاحبة على مدار أيام البطولة التي يشارك فيها أكثر من 25 ألف رياضي من حول العالم.

كما قام المركز بتفعيل منصتين رقميتين متكاملتين ضمن منظومته لتسجيل وإدارة الحالات الطبية خلال الحدث، شملت منصة لربط العيادات، وأخرى لإدارة بلاغات الإسعاف بما يضمن توثيق الحالات ومتابعتها عبر مراحل الاستجابة بدءاً من مرحلة ما قبل المستشفى وحتى وصول الحالة إلى المنشأة الصحية دعماً للعمليات التشغيلية وضماناً للتكامل مع الأنظمة الصحية المعتمدة في إمارة أبوظبي.

ويعمل مركز قيادة العمليات الطبية الموحدة على تنسيق ومتابعة الحالات الطبية التي تستدعي نقلها إلى المستشفيات والتوجيه والتنسيق مع المنشآت الصحية قبل وأثناء وبعد النقل للمستشفى بالتعاون مع شركة بيور هيلث، وشركة كابيتال للإسعاف، وشركة ريسبونس بلس الطبية (RPM)، والحرس الوطني، وهيئة أبوظبي للدفاع المدني.

ويتولى المركز قيادة وتخطيط منظومة الجاهزية والاستجابة الطبية للحدث، وضمان جاهزيته لتقديم الدعم الطبي اللازم وتطبيق أعلى معايير السلامة الصحية للمشاركين واللاعبين والزوار، مستفيدا في ذلك من البنية التحتية المتقدمة، والمنظومة الصحية الذكية والمتكاملة في الإمارة، وقدرتها على حماية أفراد المجتمع وتلبية احتياجاتهم بكفاءة وفي الظروف المختلفة.

ودشنت دائرة الصحة - أبوظبي، مركز قيادة العمليات الطبية الموحّدة، ليتم تشغيله من قبل مركز أبوظبي للصحة العامة التابع لها بالتعاون مع عدد من الجهات والمؤسسات الطبية من القطاعين العام والخاص، بهدف تأسيس نظام رعاية صحية ذكي وقادر على التعامل مع حالات الطوارئ والكوارث والأزمات المختلفة بفاعلية وكفاءة عالية.

ويتضمّن نموذج الجاهزية والاستجابة الخاص بالمركز، وهو الأول من نوعه على مستوى العالم، منظومة ذكية، تشمل اللوائح التنظيمية وأسس الحوكمة للاستجابة للطوارئ على مستوى الإمارة، بما في ذلك إجراءات الاستجابة والتنسيق التي تسبق دخول المستشفى، وصولاً إلى دخول المستشفيات وتنسيق خدمات الرعاية الصحية، ودعم الكوادر الطبية، من خلال ضمان توافر المخزون الطبي الإستراتيجي في الإمارة، للإسهام في تعزيز صحة أفراد المجتمع والحفاظ على سلامتهم وأرواحهم.

وقال سعادة الدكتور راشد عبيد علي السويدي، مدير عام مركز أبوظبي للصحة العامة: "نعتز بالإسهام بشكل محوري في جهود إنجاح هذا الحدث الرياضي الكبير، الذي يحتفي بالتضامن الاجتماعي، وروح المشاركة والحياة الصحية مدى الحياة، من خلال تعاوننا مع شركائنا لضمان تمتع المشاركين والزوار من الأفراد والأسر بأقصى درجات الأمن والسلامة، ويمثل التخطيط المسبق والتكامل ركيزة أساسية لبناء منظومة استجابة صحية متقدمة ومتكاملة، بما يرسّخ مكانة أبوظبي كنموذج رائد في الجاهزية الصحية والوقاية المجتمعية".