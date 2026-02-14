لجنة الصداقة البرلمانية الإماراتية الأوروبية تبحث سبل تعزيز التعاون مع البرلمان الألماني

أبوظبي في 14 فبراير/وام/ بحثت لجنة الصداقة البرلمانية في المجلس الوطني الاتحادي مع برلمانات الدول الأوروبية، برئاسة سعادة الدكتور مروان عبيد المهيري نائب رئيس اللجنة، في مقر المجلس بأبوظبي، مع وفد البرلمان الألماني برئاسة سعادة ألكسندر رضوان عضو لجنة الشؤون الخارجية عضو المجموعة البرلمانية المعنية بالعلاقات مع دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في برلمان جمهورية ألمانيا الاتحادية "البوندستاغ"، سبل تعزيز علاقات التعاون البرلماني بين الجانبين.

حضر اللقاء أعضاء لجنة الصداقة البرلمانية الإماراتية الأوروبية سعادة كل من حميد أحمد الطاير، وخالد عمر الخرجي، وشيخة سعيد الكعبي، وميرة سلطان السويدي، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.

وأكد سعادة الدكتور مروان المهيري أن العلاقات الإماراتية الألمانية تمثل نموذجاً للشراكة الاستراتيجية الوثيقة المبنية على الثقة المتبادلة منذ أكثر من خمسين عاماً وترتكز على تعاون مثمر في مختلف المجالات التنموية، لاسيما الطاقة المتجددة والاقتصاد المستدام.

وأشاد الجانبان بالزيارة التي قام بها مؤخراً فريدريش ميرتس مستشار جمهورية ألمانيا الاتحادية إلى دولة الإمارات والتي أثمرت توقيع عدد من الاتفاقيات التي تسهم في تعزيز العلاقات الاستراتيجية، وتدعم مختلف مسارات التعاون والعمل المشترك بين البلدين الصديقين.

وشدد الطرفان على أهمية مواكبة مستوى العلاقات الثنائية في الجانب البرلماني، خاصة في الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وذلك من خلال تبادل الزيارات والخبرات، وتفعيل التنسيق بين مجموعات الصداقة البرلمانية، ووفود البرلمانين المشاركين في الاجتماعات والمؤتمرات الإقليمية والدولية، بما يعزز دور الدبلوماسية البرلمانية في دعم الشراكات الاستراتيجية.

وأكدا أهمية الدور البرلماني، وفق اختصاصاته الدستورية، في دعم مسارات الشراكة الثنائية المتنامية، والدفع بها إلى آفاق أرحب من التعاون والتكامل.

جرى خلال اللقاء استعراض النموذج الإماراتي في صناعة القرار وصياغة التشريعات، القائم على رؤية القيادة الرشيدة التي تؤمن بالابتكار والتجديد والتكيف مع المتغيرات العالمية، خاصة في ظل التطور التكنولوجي والرقمي المتسارع، حيث وظفت حكومة دولة الإمارات تقنيات الذكاء الاصطناعي في مختلف الخدمات والقطاعات، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء الحكومي، وتعزيز بيئة الأعمال والفرص الاستثمارية.

وتطرق اللقاء إلى تجربة دولة الإمارات في تعزيز قيم التسامح والتعايش والحوار بين الثقافات، ومكافحة التطرف وخطاب الكراهية.

من جانبه، أكد سعادة ألكسندر رضوان أهمية تعميق العلاقات بين جمهورية ألمانيا الاتحادية ودولة الإمارات، من خلال تفعيل الدور البرلماني في دعم التعاون في المجالات التجارية والطاقة والثقافية والتعليمية والبيئية، إلى جانب تبادل الخبرات في الموضوعات المجتمعية، لاسيما سياسات الأسرة والطفل والشباب.