اختتام فعاليات مهرجان الوثبة النباتي في أبوظبي

أبوظبي في 14 فبراير / وام/ اختتمت مساء أمس فعاليات مهرجان الوثبة النباتي، الذي أقيم خلال الفترة من 2 إلى 13 فبراير الجاري في جناح جائزة الشيخ منصور بن زايد للتميز الزراعي، بمهرجان الشيخ زايد في أبوظبي، وذلك بعد أيام حافلة بالأنشطة التوعوية والمسابقات النوعية التي عكست تطور القطاع الزراعي في دولة الإمارات، ورسخت مفاهيم الاستدامة والأمن الغذائي.

حظي المهرجان، الذي يعد أحد أبرز المهرجانات المصاحبة لجائزة الشيخ منصور بن زايد للتميز الزراعي ، بمشاركة واسعة من المزارعين والمنتجين والزوار من مختلف الأعمار، وشهد تنظيم جلسة حوارية متخصصة حول الاستدامة الزراعية تناولت أحدث الممارسات في إدارة الموارد الطبيعية وتقنيات الزراعة الذكية، إلى جانب باقة من الورش والأنشطة التفاعلية الموجهة للكبار والصغار، فضلا عن تزامن المهرجان مع تنظيم مسابقات أصحاب الهمم.

وأكد أحمد الكعبي، رئيس فريق مهرجان الوثبة النباتي، أن المهرجان حقق أهدافه في تعزيز الوعي بأهمية الزراعة المحلية ودعم المزارعين، مشيراً إلى أن الحدث شكل منصة وطنية متكاملة جمعت بين التنافس الإيجابي والتثقيف الزراعي والتفاعل المجتمعي.

وأضاف أن المهرجان لم يكن مجرد فعالية تنافسية، بل مساحة معرفية لتبادل الخبرات وعرض قصص النجاح في الإنتاج النباتي، مؤكداً أن الجلسات الحوارية والورش المتخصصة أسهمت في نقل المعرفة للمزارعين والأسر، وشجعت على تبني أفضل الممارسات الزراعية المستدامة، بما يدعم منظومة الأمن الغذائي.

وبلغت القيمة الإجمالية لجوائز مهرجان الوثبة النباتي 315 ألف درهم، تم توزيعها على عدد من المسابقات شملت مسابقة أفضل سلة سدر، ومسابقة أفضل سلة تين، ومسابقة سلة فواكه الدار، إضافة إلى مسابقات المنتجات التحويلية من الفواكه والخضروات؛ حيث تم اعتماد معايير دقيقة لضمان النزاهة والجودة والسلامة الغذائية في جميع المشاركات.

وشهد مهرجان الوثبة النباتي تكريم الفائزين في المسابقات المختلفة ، وأكد عدد من الفائزين أن المهرجان أتاح لهم فرصة إبراز جودة منتجاتهم وتبادل الخبرات مع مختصين وخبراء في المجال الزراعي، فضلاً عن الاطلاع على أحدث التقنيات والممارسات الحديثة، مثمنين الدور الرائد الذي تقوم به جائزة الشيخ منصور بن زايد للتميز الزراعي في ثقل مهارات وتنمية قدرات المشاركين في فعاليات الجائزة المختلفة بما يدعم أهدافها في تحقيق الاستدامة الزراعية والأمن الغذائي المستدام.

وقال حسين الحوسني إن مهرجان الوثبة النباتي قدم منصة مهمة للمزارعين لعرض إنتاجهم المحلي وفق معايير احترافية، مشيداً بدور جائزة الشيخ منصور بن زايد للتميز الزراعي في تحفيز المزارعين على تطوير مزارعهم وتحسين جودة محاصيلهم، بما يعزز مكانة المنتج المحلي في الأسواق.

بدوره، قال حسن جمعة الزعابي إن المشاركة في مسابقات المهرجان شكلت تجربة ثرية ومفيدة، مشيراً إلى أن الجائزة أسهمت في رفع مستوى التنافس الإيجابي بين المزارعين وتشجيعهم على الالتزام بأفضل الممارسات الزراعية المستدامة، وثمن جهود اللجنة المنظمة في توفير بيئة تنظيمية متميزة تعكس احترافية الحدث وأهميته.

وشكل مهرجان الوثبة النباتي إضافة نوعية للأجندة الزراعية في الدولة، وجسد حرص جائزة الشيخ منصور بن زايد للتميز الزراعي على تمكين المزارعين ودعم الابتكار الزراعي وتعزيز مكانة المنتج الوطني في الأسواق المحلية.