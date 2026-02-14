وفد هيئة الأعمال الخيرية العالمية يزور تشاد لتنفيذ 80 مشروعاً خيرياً

إنجامينا في 14 فبراير /وام/ وصل وفد هيئة الأعمال الخيرية العالمية إلى جمهورية تشاد، في زيارة ميدانية لتنفيذ 80 مشروعاً خيرياً وتنموياً تستهدف القرى والمناطق الأكثر احتياجاً، وذلك ضمن خطط الهيئة التي تتزامن مع حلول شهر رمضان المبارك.

وقال سعادة الدكتور خالد عبد الوهاب الخاجة، الأمين العام للهيئة، إن المشاريع التي يشرف الوفد على تنفيذها، تتضمن بناء المساجد، وحفر الآبار، وبناء مراكز تحفيظ القرآن الكريم، بجانب تنفيذ مشاريع رمضانية متعددة.

وأوضح أن جزءاً من هذه المشاريع سينفذ خلال الأيام الأولى من شهر رمضان المبارك، في إطار الحرص على الوصول إلى المستفيدين في الوقت الذي تشتد فيه الحاجة، خصوصاً في المناطق النائية، مؤكداً أن الهيئة مستمرة في تنفيذ خططها وفق أولويات مدروسة، وبالتنسيق مع الجهات الرسمية في الدول المستفيدة، بما يضمن استدامة الأثر وتحقيق الفائدة المرجوة للمجتمعات.