رئيس الدولة وأمير قطر يبحثان العلاقات الأخوية والجهود المبذولة بشأن التطورات الإقليمية

أبوظبي في 14 فبراير/وام/ بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" مع أخيه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة ،اليوم العلاقات الأخوية وسبل تعزيز مختلف مسارات التعاون والعمل المشترك بما يخدم الأولويات التنموية والمصالح المشتركة للبلدين ويعود بالخير والنماء على شعبيهما الشقيقين.

جاء ذلك خلال لقاء سموه في أبوظبي ، صاحب السمو أمير دولة قطر والوفد المرافق الذي يقوم بزيارة أخوية إلى الدولة.

كما بحث سموهما خلال اللقاء عدداً من القضايا والتطورات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، وتبادلا وجهات النظر بشأنها، وفي مقدمتها مستجدات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط والجهود المبذولة بشأن دعم الاستقرار والسلام وتعزيز الحوار والحلول الدبلوماسية للأزمات في المنطقة مؤكدين حرصهما على مواصلة التشاور الأخوي والعمل المشترك ودعم كل ما يسهم في ترسيخ أسباب السلام والاستقرار في المنطقة كونهما القاعدة الرئيسة لتحقيق التنمية والازدهار لشعوبها كافة.

حضر اللقاء..سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وسمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي مستشار الأمن الوطني، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، وعدد من كبار المسؤولين في الدولة.

كما حضره الوفد المرافق لصاحب السمو أمير دولة قطر الذي يضم عدداً من الشيوخ وكبار المسؤولين.

وقد غادر صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني البلاد في وقت لاحق حيث كان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في مقدمة مودعي سموه لدى مغادرته مطار البطين في أبوظبي وعدد من سمو الشيوخ والوزراء وكبار المسؤولين.