البرلمان العربي للطفل يناقش قضايا الطفل العربي في الفضاء الرقمي وحمايته من تأثيراته

الشارقة في 14 فبراير / وام / ناقش البرلمان العربي للطفل في جلسته الثالثة من دورته الرابعة التي عقدها اليوم بمقر المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة بمشاركة رئيس وأعضاء البرلمان ممثلي 16 دولة عربية موضوع " الأمن السيبراني: نحو محتوى صديق للأطفال العرب" .

جاءت الجلسة امتدادًا لمسيرة البرلمان العربي للطفل بوصفه منصة عربية رائدة لتأهيل الأطفال بمجال العمل البرلماني وترسيخ قيم الحوار والمشاركة وصناعة الرأي وتجسيد رؤية الشارقة في الاستثمار في الإنسان وبناء جيلٍ واعٍ قادر على التعامل مع تحديات العصر الرقمي بثقة ومسؤولية.

حضر الجلسة الشيخ سعود بن سلطان القاسمي مدير عام دائرة الشارقة الرقمية وسعادة راشد عبدالله بن هويدن نائب رئيس المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة وسعادة لبنى عزام وزير مفوض بجامعة الدول العربية وسعادة محمد أسعد قنصل عام دولة فلسطين وسعادة سعد غزال نائب القنصل العام للمملكة الاردنية الهاشمية إلى جانب عدد من المسؤولين.

وقال سعادة أيمن عثمان الباروت الأمين العام للبرلمان العربي للطفل خلال الجلسة إن الشارقة بما تمثله من حاضنة للفكر والثقافة أرادها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة مقرًا دائمًا للبرلمان لتكون منبرًا لصوت الطفولة العربية ومساحةً تتشكل فيها ملامح الوعي والمسؤولية مشيدا بالدعم المتواصل لقرينة صاحب السمو حاكم الشارقة سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيسة مجلس الشارقة للأسرة والمجتمع وحرصها على ترسيخ بيئة آمنة وداعمة لنمو الطفل وتمكينه.

وأضاف أنه يحق لنا أن نفخر بما حققته إمارة الشارقة من إنجاز حضاري جديد باختيارها من قبل منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) كأول مدينة عربية للمشاركة في المرحلة التجريبية لتطبيق أداة التقييم الذاتي الدولية لأنظمة الطفولة المبكرة وهو إنجاز يعكس التزامها الراسخ بقضايا الطفل.

وأكد الباروت أن اختيار موضوع الأمن السيبراني يجسد وعي البرلمان بتحولات العصر الرقمي مشيرًا إلى أن الفضاء الإلكتروني بات عالمًا موازيًا لحياة الأطفال يحمل في طياته فرصًا للمعرفة والتعلم وينطوي على تحديات تستدعي الوعي والحماية وصياغة محتوى يراعي خصوصية الطفل العربي وقيمه.

من جانبه ألقى رئيس البرلمان العربي للطفل إلياس المعني كلمة أكد فيها أن انعقاد الجلسة تحت قبة المجلس الاستشاري يمثل مصدر اعتزاز لأطفال الوطن العربي مشيرًا إلى أن الجلسة تتيح للأعضاء ممارسة دورهم البرلماني في طرح القضايا وصياغة التوصيات بروح مسؤولة تعكس طموحات الطفولة العربية ورفع باسم الأعضاء رسالة تقدير وعرفان لصاحب السمو حاكم الشارقة وقرينة سموه سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي تقديرًا لدعمهما المتواصل للبرلمان ومبادرات تمكين الطفل.

وقد انطلقت مداولات الجلسة ضمن أربعة محاور رئيسة شملت الطفل العربي في الفضاء الرقمي والإعلام الآمن والصحة النفسية والرفاهية في ظل العالم الرقمي وتأثير الإعلام في تكوين شخصية الطفل وتعزيز رعاية الطفل في بيئة أسرية ومجتمعية آمنة.

وقدّم الأعضاء مداخلات عكست وعيًا متقدمًا بطبيعة التحديات الرقمية تناولت مخاطر التنمر الإلكتروني والإدمان على الأجهزة الذكية وضرورة تطوير تشريعات وسياسات تحمي الطفل من الاستغلال الرقمي إلى جانب الدعوة لإنتاج محتوى عربي هادف يعزز الهوية والقيم.

وشددت المداخلات على أهمية دور الأسرة والمدرسة في توجيه الاستخدام الآمن للتكنولوجيا وتكثيف برامج التوعية بالأمن السيبراني ودمج مفاهيم السلامة الرقمية في المناهج التعليمية إضافة إلى تعزيز الشراكة مع شركات التقنية لتطوير أدوات حماية أكثر فاعلية للأطفال .

وحرص كل عضو على اختتام مداخلته بتوصية تسهم في بلورة رؤية برلمانية متكاملة حول الموضوع.

وفي سياق أعمال الجلسة أُعلن عن انضمام عدد من الأعضاء الجدد إلى لجان البرلمان في خطوة تعزز العمل المؤسسي للجان المتخصصة لا سيما لجنة حقوق الطفل ولجنة الأنشطة بما يدعم استدامة البرامج والمبادرات المنبثقة عن البرلمان.

واختُتمت الجلسة بتوجيه الشكر إلى الأمانة العامة للبرلمان العربي للطفل على جهودها التنظيمية ومواصلة العمل لتحقيق أهداف البرلمان في تمكين الطفل العربي وإيصال صوته إلى المنصات العربية والدولية على أن يتم لاحقًا الإعلان عن موعد وموضوع الجلسة المقبلة.