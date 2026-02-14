معرض "النالية" المتنقل يختتم فعالياته بأبوظبي غدا

أبوظبي في 14 فبراير 2026 / وام / يختتم معرض"النالية " المتنقل 2026 فعالياته بمحطته الأخيرة بالمسرح الوطني في أبوظبي غداً.

يقدم المعرض تجربة فنية وثقافية فريدة تستلهم التراث الإماراتـي والذاكرة ويعكس حواراً بصرياً يربط بين الطبيعة والإنسان والمكان مما يجعله محطة رئيسية في المشهد الثقافي الإماراتي

يعد معرض "النالية" مبادرة ثقافية تهدف إلى تعزيز الهوية الإماراتية وترسيخ القيم الثقافية بين طلاب المدارس عبر توفير سبع محطات تفاعلية رئيسية صمم كل منها لإبراز جوانب الثقافة المحلية وتشمل البرزة وأرض الإمارات ومنارة الفن وألغاز المندوس واستوديو النالية وميدان الحكاية، والبرواز، وتُختتم رحلة الزوار في محطة "درب المستقبل".

وشهدت المحطة الختامية التي استضافتها أبوظبي حضور معالي هاجر أحمد الذهلي، الأمين العام لمجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع وعدد من المسؤولين والتربويين وأولياء الأمور إلى جانب مشاركة واسعة من الطلبة وذلك بعد رحلة ثقافية تفاعلية استمرت عدة أشهر في مختلف إمارات الدولة ضمن أنشطة "الإطار الوطني للأنشطة الثقافية الإماراتية" الذي تنفذه وزارة الثقافة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم وهيئة الثقافة والفنون في دبي .

وقالت أسماء الحمادي الوكيل المساعد المكلف لقطاع تنمية المبدعين في وزارة الثقافة إن معرض " النالية " المتنقل الذي يختتم فعالياته بمحطته الأخيرة في أبوظبي تجربة ثقافية نوعية موجهة للطلبة تهدف إلى تعزيز الهوية الوطنية وترسيخ الموروث الإماراتي بأساليب تفاعلية تصل للطفل بلغته وتناسب مختلف مراحله العمرية.

وأكدت الحمادي في تصريح لوكالة أنباء الإمارات " وام " أن المعرض يأتي في إطار جهود وطنية مشتركة لتعزيز التراث ونشره عبر محطات متنقلة كونه يعد جزءاً من الفعاليات الفنية المتنوعة التي تشهدها العاصمة أبوظبي بما يتيح فرصة للجمهور لاستكشاف العلاقة العميقة بين الإنسان والبيئة الإماراتية. .. مشيرة إلى أن المعرض استقبل ما يقارب 16 ألف طالب وطالبة من 230 مدرسة وذلك بالشراكة مع وزارة التربية والتعليم.