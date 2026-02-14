منتخب الهند يتوج بلقب بطولة "فزاع الدولية" لألعاب القوى لأصحاب الهمم

دبي في 14 فبراير/وام/ توِّج منتخب الهند بلقب النسخة الـ17 من بطولة فزاع الدولية لألعاب القوى لأصحاب الهمم "الجائزة الكبرى – دبي 2026"، التي اختتمت منافساتها أمس على مضمار نادي دبي لأصحاب الهمم، بمشاركة 500 لاعب ولاعبة يمثلون 56 دولة.

وتصدر المنتخب الهندي جدول الترتيب العام برصيد 43 ميدالية، توزعت على 16 ذهبية و13 فضية و14 برونزية، فيما حل المنتخب الكولومبي في المركز الثاني برصيد 20 ميدالية (11 ذهبية و5 فضيات و4 برونزيات)، وجاء المنتخب الكيني ثالثاً برصيد 20 ميدالية أيضاً، بواقع 6 ذهبيات و12 فضية وبرونزيتين.

وأنهى منتخب الإمارات مشاركته في المركز الرابع بعدما رفع رصيده إلى 27 ميدالية، بواقع 6 ذهبيات و9 فضيات و12 برونزية، مضيفاً 3 برونزيات جديدة في اليوم الختامي عبر علي المهيري في منافسات الصولجان (F32)، وإنصاف النعيمي في دفع الجلة (F34)، وخديجة السويدي في دفع الجلة (F37).