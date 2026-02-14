منتخب الدراجات لأصحاب الهمم يحصد 11 ميدالية في بطولة آسيا البارالمبية

القصيم في 14 فبراير/وام/ اختتم منتخب الإمارات للدراجات لأصحاب الهمم مشاركته في بطولة آسيا للدراجات البارالمبية (الطريق)، التي أقيمت في مدينة القصيم بالمملكة العربية السعودية بعدما حصد 11 ميدالية ملونة، بعد إضافة 7 ميداليات جديدة في سباقات الفردي العام لفئة (C) أمس، بواقع ذهبيتين وفضيتين وثلاث برونزيات.

جاءت الذهبيتان عبر أحمد البدواوي في فئة (MC5)، وعبدالله البلوشي في فئة (MC4)، فيما أحرزت سلامة الخاطري الميدالية الفضية في فئة (WC5)، ونال سعيد الظاهري فضية فئة (H4).

فيما توج ذياب المهيري ببرونزية فئة (MC5)، وأضاف سالم الجنيبي برونزية فئة (MC3)، في حين حصد حسين المازم برونزية فئة (H3)، ليعزز المنتخب رصيده ويؤكد حضوره القوي في البطولة القارية.

من جانبه، أكد ذيبان المهيري، الأمين العام للجنة البارالمبية الوطنية، أن النتائج تعكس التطور الملحوظ في مستوى لاعبي المنتخب، مشيراً إلى أن التحضيرات الجيدة أسهمت في تحقيق هذه الحصيلة المميزة.

وأضاف أن الإنجازات الحالية تمثل امتداداً لما تحقق في بطولة غرب آسيا الأخيرة، مؤكدا أن هذه النتائج ثمرة العمل المشترك بين اللاعبين والجهازين الفني والإداري، ونوه إلى أن محطة غرب آسيا عززت ثقة اللاعبين وأكد

أن النهج ذاته سيتواصل لتحقيق مزيد من الإنجازات على المستوى القاري.