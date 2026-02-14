أكاديمية رأس الخيمة تنظم مؤتمرها الأول للتعليم والتعلّم لعام 2026

رأس الخيمة في 14 فبراير/وام/ نظّمت أكاديمية رأس الخيمة مؤتمرها الأول للتعليم والتعلّم لعام 2026، بمشاركة 290 معلما ومعلمة من فروع الأكاديمية الثلاثة في خزام والحمراء والرمس.

تضمن المؤتمر الذي حضره ديفيد ج. هاركين الرئيس التنفيذي لشركة "8billionideas" متحدثا جلسة نقاشية بعنوان "الابتكار في التعليم" علاوة على سلسلة من جلسات التطويرالمهني التي ركزت على تعزيز التعاون، وتطوير الممارسات التعليمية، وبناء منظومة تعليمية جاهزة للمستقبل.

وأكد غراهام بيل المدير التنفيذي لأكاديمية رأس الخيمة أن المؤتمر يعكس التزام الأكاديمية المستمر بتعزيز التعاون بين فروعها والاستثمار في النمو المهني للمعلمين ، بما يرسّخ رؤيتها القائمة على تحقيق التميّز في التعلّم بروح المجتمع، منوها إلى أن المؤتمر شكّل منصة مهنية للحوار وتبادل الخبرات عبر تسلّيط الضوء على الأولويات الاستراتيجية والتطورات المؤسسية والممارسات التعليمية المبتكرة في مجالي التعليم والتعلّم.

شهد المؤتمر تنظيم برامج متخصصة في الصحة النفسية والنمو المهني، تأكيداً على التزام الأكاديمية ببناء أساس قوي يمكّن المعلمين والطلاب على حد سواء من الازدهار والتطور المستمر.