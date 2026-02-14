انطلاق فعاليات المؤتمر الدولي الـ6 لطب الأعصاب بدبي

دبي في 14 فبراير/وام/ انطلقت في دبي اليوم ، فعاليات المؤتمر الدولي السادس لطب الأعصاب - دبي 2026، الذي يعقد تحت رعاية الجمعية الإماراتية لطب الأعصاب (EMINS) ، بحضور نخبة من كبار الخبراء والمختصين فى طب الأعصاب على المستوى المحلي والاقليمي والعالمي.

يبحث المؤتمر ، الذي يستمر يومين بفندق "إنتركونتيننتال فستيفال سيتي" ، آخر المستجدات في مجال علاج الوهن العضلي والعديد من الأمراض كالصرع، والصداع، والزهايمر والخرف، والسكتة الدماغية ، ويستعرض أحدث علاجات أمراض العضلات، والأعصاب، ودور الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة في طب الأعصاب.

وأكد الدكتور سهيل الركن رئيس الجمعية الإماراتية لطب الأعصاب على دور الجمعية الرائد في تعزيز التعليم الطبي المستمر وتطوير ممارسات طب الأعصاب في دولة الإمارات والمنطقة.

وأضاف أن المؤتمر، يناقش العديد من مستجدات الأمراض العصبية ، وأمراض الدماغ والتصلب المتعدد ، والصرع والسكتة الدماغية ، والأمراض العصبية العضلية ، وأمراض الأوعية الدموية العصبية ، واضطرابات الصداع، واضطرابات النخاع الشوكي والزهايمر ، وأمراض الشيخوخة ، ومرض باركنسون.

وتناول المتحدثون خلال اليوم الأول للمؤتمر، مجموعة من المحاور العلمية المهمة، من بينها الوهن العضلي، والصرع، والصداع، مرض الزهايمر والخرف، والسكتة الدماغية، وأمراض العضلات والأعصاب ، وكل ما يتعلق بتأثيرات الأعصاب .

واستعرض الخبراء أحدث المستحضرات الدوائية، والأجهزة الطبية، والحلول المبتكرة التي تسهم في تطوير ممارسة طب الأعصاب ، ورفع مستوى الوعي المجتمعي حول الأمراض العصبية وتأثيرها على المرضى وعائلاتهم والمجتمع ، ودعم مبادرات توعية المرضى، وتعزيز مفاهيم الصحة العامة، وتحسين جودة الحياة للأشخاص المصابين بالأمراض العصبية.

ويتضمن البرنامج العلمي للمؤتمر جلسات تفاعلية ومحاضرات يقدمها متحدثون مرموقون إضافة إلى فرص مميزة للتواصل وتبادل الخبرات.