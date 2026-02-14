غرفة الشارقة تفتتح متحفها المتخصص لتوثيق إنجازاتها الاقتصادية

الشارقة في 14 فبراير / وام / افتتحت غرفة تجارة و صناعة الشارقة"متحف غرفة الشارقة" في نادي الشارقة للسيارات القديمة .

يشكل المتحف صرحاً يوثق مسيرة الغرفة ودورها الاقتصادي وتاريخها الحافل بالإنجازات ويعكس تطور بيئة الأعمال في إمارة الشارقة على مدى العقود الماضية ليكون منصة معرفية ووجهة للباحثين والمهتمين بالشأن الاقتصادي.

جاء ذلك خلال حفلها السنوي الذي أقامته مساء أمس لتكريم شركائها الاستراتيجيين والمتميزين تقديراً وتثميناً للإسهامات الاستثنائية والجهود المخلصة التي بذلوها في تحقيق أهداف الغرفة الاستراتيجية المتماشية مع خطط وتوجهات إمارة الشارقة المستقبلية .

حضر الحفل سعادة عبد الله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة وسعادة وليد عبد الرحمن بوخاطر النائب الثاني لرئيس الغرفة وعدد من أعضاء مجلس إدارة الغرفة وإكسبو الشارقة وسعادة سيف محمد المدفع الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة وسعادة محمد أحمد أمين العوضي مدير عام غرفة الشارقة و الدكتور محمد بن بطي الهاجري نائب رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة للسيارات القديمة إلى جانب جمع من كبار مسؤولي الغرقة وشركائها الاستراتيجيين.

وأكد سعادة عبد الله سلطان العويس أن الكفاءات البشرية التي تتمتع بها الغرفة أثبتت أن التميز نهج عمل يومي يتم الالتزام به في خدمة مجتمع الأعمال مشيراً إلى أن عام 2025 شهد نمواً استثنائياً في مؤشرات أداء الغرفة إذ ارتفع إجمالي العضويات المسجلة إلى أكثر من 76 ألف عضوية بنسبة نمو بلغت 14% مقارنة بالعام السابق فيما استقطبت الغرفة أكثر من 8300 عضو جديد وتجاوز عدد العضويات المجددة 67 ألف عضوية.

وأضاف أن الغرفة واصلت دورها في دعم حركة التجارة الخارجية عبر إصدارها أكثر من 90 ألف شهادة منشأ خلال العام في إطار التزامها بتسهيل وصول منتجات أعضائها إلى الأسواق العالمية ضمن رؤية شاملة لتعزيز مكانة الشارقة كمركز اقتصادي وتجاري رائد على المستويين الإقليمي والدولي في ظل التوجيهات السديدة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة ودعم سموه المستمر لكل ما يسهم في استدامة التنمية الاقتصادية وازدهار مجتمع الإمارة .

وأشار إلى أن الغرفة وسعت نطاق خدماتها لتشمل الشركات العاملة في المناطق الحرة ليبلغ عدد عضوياتها الجديدة والمجددة نحو 2300 عضوية.

ونوّه العويس بدور المرأة الإماراتية في دفع عجلة التنمية الاقتصادية معرباً عن اعتزازه بإسهامات سيدات الأعمال والعاملات في مختلف أقسام الغرفة وأكد أن تكريم نخبة من الموظفين المتميزين والشركاء يجسد رسالة الغرفة في أن كل جهد يُبذل وكل إنجاز يتحقق يستحق التقدير والاحتفاء.

من جهته أكد سعادة سيف محمد المدفع أن العام 2025 شهد محطات مهمة في مسيرة المركز أبرزها إطلاق معرض لتكنولوجيا التنقل المستقبلي كأول معرض للمركبات الكهربائية في المنطقة ومعرض الشرق الأوسط لمستحضرات التجميل إلى جانب قيادة التحول الرقمي بإدخال تقنيات "التوأم الرقمي" والذكاء الاصطناعي في معرض "ستيل فاب" موضحا أن إكسبو الشارقة بات مركزاً للابتكار الصناعي ووجهة رائدة لصناعة المعارض على المستويين الإقليمي والدولي.

بدوره أكد سعادة محمد أحمد أمين العوضي أن ما حققته الغرفة من نمو وتطور يعد ثمرة مباشرة لإخلاص وتفاني الكوادر البشرية في ترجمة الاستراتيجيات إلى إنجازات ملموسة تخدم مجتمع الأعمال في الإمارة مشيراً إلى أن عام 2025 كان عاماً استثنائياً في مسيرة التميز المؤسسي حيث سجلت الغرفة عضويات جديدة تنوعت بين أنشطة الصناعة والتجارة والمهن مما يعكس كفاءة المنظومة الخدمية .

وانطلاقاً من إيمان غرفة تجارة وصناعة الشارقة بالدور الجوهري الذي يؤديه الإعلام كشريك استراتيجي في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية وتعزيز الشفافية وترسيخ ثقافة الإنجاز شهد الحفل تكريم نخبة من الإعلاميين تحت شعار "للإعلام صوت" تقديراً لمساهماتهم وجهودهم المهنية في نقل صورة الحراك الاقتصادي المتنامي في الإمارة وتسليط الضوء على مبادرات الغرفة وإنجازاتها وبرامجها الداعمة لمجتمع الأعمال.