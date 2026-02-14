اختتام منتدى "وورلديف دبي 2026 "

دبي في 14 فبراير/وام/اختتم منتدى "وورلديف دبي 2026" فعالياته في دبي كوميرسيتي بعد ثلاثة أيام من النقاشات الاستراتيجية رفيعة المستوى التي عكست زخم الحراك العالمي في قطاع التجارة الرقمية وذلك تحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة "دييز".

شهدت الدورة الحالية - التي استضافتها دبي للمرة الثانية - مشاركة وحضور أكثر من 18 ألف زائر ، ونخبة من صناع القرار ورواد الأعمال والمستثمرين والخبراء من أكثر من 80 دولة ما أكد الزخم المتنامي الذي تشهده منظومة التجارة الرقمية في الإمارة والمنطقة وعزز مكانة دبي منصة عالمية للحوار وصياغة التوجهات المستقبلية للاقتصاد الرقمي انسجاما مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33.

ركزت جلسات اليومين الثاني والثالث على تكامل التجارة الرقمية مع الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني وسلاسل الإمداد وحلول المدفوعات غير النقدية إضافة إلى استشراف مستقبل التجارة العابرة للحدود خلال العقد المقبل في ظل التحولات المتسارعة للاقتصاد الرقمي عالميا.

وأكدت سعادة آمنة لوتاه مدير عام دبي كوميرسيتي والمنطقة الحرة بمطار دبي أن نجاح المنتدى يعكس دور دبي في صياغة اتجاهات التجارة الرقمية وليس مواكبتها فقط مشيرة إلى أن الحدث وفر منصة لتلاقي السياسات بالتقنيات ورأس المال بالابتكار بما يعزز جاهزية المنظومة الاقتصادية للمرحلة المقبلة.

من جانبه ذكر عمر نارت الرئيس التنفيذي لمنصة "وورلديف" أن المنتدى أسهم في بناء تحالفات عملية وترجمة النقاشات إلى توصيات تدعم تكامل التجارة الرقمية عالميا.

وشهد المعرض المصاحب مشاركة أكثر من 160 جهة عارضة فيما اختتمت الفعاليات بتكريم المتحدثين والشركاء في أجواء عكست روح التعاون الدولي ورسخت مكانة المنتدى منصة عالمية لصياغة مستقبل التجارة الرقمية وداعما رئيسيا لمسيرة دبي نحو اقتصاد أكثر تكاملا وابتكارا واستدامة.