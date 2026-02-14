مؤتمر ميونيخ للأمن .. شركات إماراتية تحتفي بشراكاتها الاستراتيجية لدعم أمن الطاقة

ميونيخ في 14 فبراير / وام/ استضافت سفارة دولة الإمارات في جمهورية ألمانيا الاتحادية، وشركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك"، وشركة "XRG"، وشركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر"، ومجلس الأعمال الألماني–الإماراتي، مساء أمس حفل استقبال على هامش مؤتمر ميونخ للأمن.

أقيم الحفل بحضور معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والمبعوث الخاص إلى جمهورية ألمانيا الاتحادية؛ وسعادة أحمد العطار، سفير الدولة لدى ألمانيا، وشهد مشاركة أكثر من 300 من قادة الأعمال وصنّاع القرار والمسؤولين الحكوميين وشركاء بارزين من مختلف أنحاء أوروبا.

و قال معالي الدكتور سلطان أحمد الجابرخلال كلمته في الحفل إنه "تماشياً مع رؤية القيادة، تركز دولة الإمارات على بناء شراكات نوعية تسهم في دعم الاستقرار وتعزيز النمو في مختلف المجالات، ويشكل أمن الطاقة في عالم اليوم ركيزة أساسية لضمان الأمن ما يؤكد ضرورة بناء شراكات متينة وطويلة الأمد أكثر من أي وقت مضى.. وتفخر دولة الإمارات بكونها شريكاً موثوقاً لألمانيا وأوروبا عموماً ونؤكد التزامنا بمواصلة الجهود لتعزيز أمن الطاقة ودفع عجلة التنمية الاقتصادية".

وتضمّن الحفل كلمات لكل من سعادة أحمد العطار؛ وماركوس زودر، رئيس وزراء ولاية بافاريا وتم تسليط الضوء على الدور المهم لدولة الإمارات كشريك موثوق ومستثمر طويل الأمد ومساهم فاعل في تعزيز أمن الطاقة الأوروبي.

ومن خلال شركات "أدنوك" و"XRG" و"مصدر"، تواصل دولة الإمارات مساهمتها في تعزيز مرونة منظومة الطاقة في أوروبا عبر تنويع الإمدادات، وتوسيع نطاق الاستثمارات، وترسيخ أطر التعاون الصناعي المستدام.

وتبلغ قيمة استثمارات الشركات الثلاث مجتمعة أكثر من 38 مليار يورو في قطاعي الطاقة والصناعة في مختلف أنحاء القارة.

وتمثل ألمانيا ركيزة أساسية في هذه الشراكة ويرتبط البلدان بعلاقات اقتصادية متينة تسهم في تحفيز الابتكار، وتعزيز التنافسية الصناعية، ودعم النمو المستدام.

وتجاوزت استثمارات دولة الإمارات في قطاعي الطاقة والصناعة في ألمانيا 18 مليار يورو، مع خطط لرفعها إلى نحو 30 مليار يورو خلال العقد المقبل.

وشهد الحفل حضور كل من معالي كريستيان شتوكر مستشار جمهورية النمسا؛ وصاحب السمو الأمير ألويس فيليب ماريا فون أوند تسو ليختنشتاين، ولي عهد إمارة ليختنشتاين؛ ومعالي كاترينا رايشه، وزيرة الاقتصاد والطاقة في الحكومة الاتحادية الألمانية ومعالي كارستن شنايدر، وزيرة البيئة والعمل المناخي وحماية الطبيعة والسلامة النووية في في الحكومة الاتحادية الألمانية؛ ومعالي هندريك فوست، رئيس وزراء ولاية شمال الراين–وستفاليا في ألمانيا؛ ومعالي إليسا سبيروبالي، وزيرة الشؤون الأوروبية والخارجية في ألبانيا وسعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، وزير خارجية مملكة البحرين.

وشملت قائمة الحضور من الجانب الإماراتي كلاً من معالي الدكتور أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة ومعالي لانا نسيبة، وزيرة دولة؛ ومعالي حميد عبيد خليفة أبو شهاب، رئيس جهاز الإمارات للمحاسبة؛ ومعالي الدكتور علي راشد النعيمي، رئيس لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية في المجلس الوطني الاتحادي؛

ومعالي فيصل عبدالعزيز البنّاي، مستشار رئيس الدولة لشؤون الأبحاث الاستراتيجية والتكنولوجية المتقدمة،

وسعادة عبدالله بالعلاء، مساعد وزير الخارجية لشؤون الطاقة والاستدامة؛ وسعادة محمد السهلاوي، سفير الدولة لدى مملكة بلجيكا ودوقية لوكسمبورغ الكبرى والاتحاد الأوروبي؛ ومحمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة "مصدر"؛ ومصبح الكعبي، الرئيس التنفيذي لدائرة الاستكشاف والتطوير والإنتاج في أدنوك؛ ومحمد العرياني، رئيس منصة الغاز الدولية فيXRG؛ والدكتور راينر زيليه، رئيس منصة الكيماويات في XRG.

جاء حفل الاستقبال عقب الزيارة التي قام بها معالي فريدريش ميرتس، مستشار جمهورية ألمانيا الاتحادية، الأسبوع الماضي إلى دولة الإمارات، وشهدت توقيع "مصدر" و"أدنوك" اتفاقيات مع شركة "آر دبليو إي" تهدف إلى تعزيز أمن الطاقة في ألمانيا.