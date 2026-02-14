سلطان بن أحمد القاسمي يزور استوديوهات وحديقة شنغهاي السينمائية

شنغهاي - الصين في 14 فبراير / وام/ زار سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، رئيس مجلس الشارقة للإعلام، صباح اليوم استوديوهات وحديقة شنغهاي السينمائية التي تقع على مساحة 800 ألف متر مربع، وذلك في بلدة شيدون بمدينة شنغهاي في جمهورية الصين الشعبية.

وشاهد سموه مادة مصورة تناولت مواصفات استوديوهات شنغهاي، والبالغ عددها 4 استديوهات احترافية تتراوح مساحاتها بين 800 و3000 متر مربع، وتضم مستودعاً كبيراً للأزياء ووسائل الدعم والسيارات الكلاسيكية، إلى جانب مجموعة متكاملة من خدمات الإنتاج.

وتوفر الاستوديوهات مواقع تصوير ودعماً فنياً لمجموعة واسعة من الإنتاجات البصرية، بما في ذلك الأفلام والمسلسلات التلفزيونية والإعلانات والتصوير الفوتوغرافي والفيديوهات الموسيقية والبرامج المتنوعة، ما يجعلها مركز إنتاج شاملا وأحد أهم قواعد صناعة الأفلام والتلفزيون في الصين.

واطلع سمو رئيس مجلس الشارقة للإعلام على الأعمال التي يتم إنتاجها باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي دون الحاجة إلى التصوير التقليدي، من حيث دقة ملامح الشخصيات والمؤثرات البصرية التي تحاكي الواقع بدرجة عالية، إلى جانب التعرف على آلية تطوير الشخصيات ثلاثية الأبعاد، وتوظيفها في إنتاج أعمال سينمائية متكاملة تتيح تقديم محتوى بصري قوي بتكلفة إنتاجية أقل ووقت تنفيذ أسرع.

وعرج سموه على غرف تسجيل الصوت ومرافق تدقيق جودة الصورة والتحرير والمونتاج، والمزودة بأحدث التقنيات، واستمع إلى شرح حول تطور عملية تصوير الأفلام السينمائية والأجهزة المستخدمة منذ بدايات الصناعة في القرن الـ 19 وحتى التقنيات الرقمية الحديثة.

وانتقل سموه إلى قاعة المؤثرات الصوتية، وشاهد فيها عرضاً حول أبرز تقنيات الصوت المستخدمة في الأعمال السينمائية، ومدى تأثيرها في تعزيز الواقعية، مثل أصوات المطر والنار والأطفال والبراكين وغيرها من المؤثرات التي تشكل عنصراً أساسياً في بناء المشهد السينمائي.

واطلع سمو رئيس مجلس الشارقة للإعلام على استخدامات تقنية "الكرومة الخضراء"، التي تُستخدم لعزل العناصر المصورة أمام خلفية خضراء متجانسة لإزالتها لاحقاً في مرحلة المونتاج ودمج خلفيات افتراضية باحترافية عالية، خاصة في المشاهد ذات المؤثرات البصرية أو البيئات المتغيرة.

وتعرف سموه على تقنيات التصوير تحت الماء، وآليات تحريك الكاميرات بسرعات عالية ودقة كبيرة لالتقاط المشاهد المعقدة باحترافية.

وحققت استوديوهات شنغهاي العديد من الجوائز والألقاب في مجال صناعة المحتوى السينمائي، حيث تم إنجاز أكثر من 1500 عمل فني، موزعة على 440 فيلماً و980 مسلسلاً تلفزيونياً، ما يعكس مكانتها الرائدة في دعم الإنتاج السينمائي والتلفزيوني على المستويين المحلي والدولي.

وانتقل سمو الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي إلى حديقة شنغهاي السينمائية التي تضم مواقع تصوير متنوعة ومجهزة بالكامل، تشمل مبان كبيرة، وقصوراً أوروبية الطراز، وكنيسة، و"طريق شنشي" وهو شارع تجاري من عصر الجمهورية، يعرض تفاصيل دقيقة مثل لافتات المحلات وتخطيط الشارع والأنشطة التجارية، بما يعكس الذاكرة الثقافية والحياة الحضرية اليومية لتلك الفترة التاريخية.

وعرّج سموه على موقع تصوير "طريق بابيلينج ويل"، وهو شارع متعدد الاستخدامات يمكن تكييفه ليناسب متطلبات سيناريوهات مختلفة مثل المقاهي والبنوك والمطاعم والبيئات الحضرية المتنوعة، ويجسد مفهوم "موقع واحد، استخدامات متعددة"، وهو نهج عملي تتبناه أطقم الأفلام لتقليل تكاليف الإنتاج وتعزيز المرونة الإبداعية.

وشاهد سمو رئيس مجلس الشارقة للإعلام موقع "جسر طريق تشجيانغ"، الذي أُعيد بناؤه استناداً إلى تصميم الجسور التاريخية، ليعيد خلق العلاقة بين النقل الحضري الحديث ومساحات الأنهار، إضافة إلى "شارع فينتدج شنغهاي" الذي يجسد مشهد الحياة اليومية في المدينة الحديثة، موفراً بيئة تصوير واقعية تحاكي تفاصيل الحياة الحضرية بدقة.

وعرج سموه على معرض السيارات الكلاسيكية، أحد الموارد الرئيسية في الحديقة، والذي يضم مجموعة كبيرة من المركبات التاريخية الأصلية والمستعملة التي تستخدم في الإنتاج السينمائي والتلفزيوني، وتمثل توثيقاً ملموساً لتاريخ الصناعة والنقل، إضافة إلى دورها في دعم المشاريع الفنية ذات الطابع التاريخي.

وتجول سمو رئيس مجلس الشارقة للإعلام في أروقة الحديقة بواسطة قطار صُمم محاكاةً للقطار الذي كان يُستخدم في البلدة خلال ثلاثينيات القرن الماضي، واطلع على أبرز الفعاليات والخدمات التي تقدمها الحديقة لشركات الإنتاج السينمائي والزوار، بما يعزز مكانتها وجهة متكاملة تجمع بين الإنتاج الفني والسياحة الثقافية.

وفي ختام الزيارة، تبادل سموه مع الجانب الصيني الدروع والهدايا التذكارية، ملتقطين الصور الجماعية، معربين عن سعادتهم بهذه الزيارة، ومؤكدين أهمية تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مجالات صناعة المحتوى والإنتاج السينمائي.

رافق سمو رئيس مجلس الشارقة للإعلام، كل من وو جيالين رئيس مجلس إدارة استوديوهات وحديقة شنغهاي السينمائية، ومحمد حسن خلف مدير عام هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، وطارق سعيد علاي مدير عام المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، وحسن يعقوب المنصوري أمين عام مجلس الشارقة للإعلام، وراشد عبدالله العوبد مدير عام مدينة الشارقة للإعلام "شمس"، وسالم علي الغيثي مدير هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، وعلياء بوغانم السويدي مدير المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، وحصة عبدالله الحمادي مساعد الأمين العام لمجلس الشارقة للإعلام.