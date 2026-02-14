عروض ترويجية وبرامج ترفيهية بـ"مهرجان رمضان الشارقة"

الشارقة في 14 فبراير/وام/ ينطلق غداً "مهرجان رمضان الشارقة 2026" في نسخته الـ 36 والذي تنظمه غرفة تجارة وصناعة الشارقة ويمتد حتى 25 مارس المقبل تحت شعار "روح الشهر في قلب الشارقة" .

يرسم المهرجان على مدار 39 يوماً ملامح تجربة رمضانية استثنائية تجمع بين الزخم التسويقي والعمق التراثي بمشاركة مراكز التسوق ومحلات البيع بالتجزئة وعدد كبير من العلامات التجارية العالمية والمحلية والأسر المنتجة ورواد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة.

تغطي فعاليات المهرجان مختلف مدن ومناطق الإمارة والمنطقتين الوسطى والشرقية ويحظى بدعم من الدوائر والهيئات والمؤسسات الحكومية المحلية ومؤسسات القطاع الخاص ويأتي بالتزامن مع "عام الأسرة" .

وحرصت غرفة الشارقة على أن تجسد فعالياته قيم الترابط الأسري والتواصل والتآلف بين أفراد المجتمع وتلبية جميع احتياجات العائلة من مختلف السلع تحت سقف واحد.

ويُشكّل المهرجان امتداداً لفعاليات "عروض الشارقة" المتواصلة منذ ديسمبر الماضي والتي تتضمن مجموعة من السحوبات والفعاليات في موسم تسوق يمزج بين التخفيضات والأنشطة التراثية والمسابقات بهدف ترسيخ مكانة الشارقة وجهةً سياحية رائدة خلال الشهر الفضيل وإسعاد سكانها وزوارها وتحفيز قطاع التجزئة حيث تتسابق مراكز التسوق على تقديم جوائز ثمينة وخصومات استثنائية لروادها خلال أيام المهرجان.

ويزخر المهرجان بباقة من الفعاليات المصاحبة المصمّمة لإثراء الأجواء الرمضانية واستقطاب المزيد من الزوار ومن أبرز الفعاليات "المؤثر الصغير" التي تفتح أمام الأطفال نافذة للتعبير عن مواهبهم والتفاعل مع أقرانهم بما يتسق مع رؤية "عام الأسرة" وفعالية "فطوركم حاضر" التي تجسد البُعد الإنساني للمهرجان وتعزز روح التكافل والعطاء التي يتميز بها الشهر الكريم.

وتحت مظلة المهرجان يستمتع الجمهور بفعاليات معرض ليالي رمضان في إكسبو الشارقة الذي يتيح لرواد التسوق المشاركة في السحوبات وفرص الفوز بجوائز قيمة والاستفادة من التخفيضات على مجموعة واسعة من السلع في خطوة توسّع قاعدة عروض الشارقة ضمن منظومة ترويجية متكاملة لتعزيز قطاع التجزئة وتجربة التسوق.

وتمتد فعاليات مهرجان رمضان الشارقة إلى المنطقة الشرقية عبر رعاية ودعم مجموعة من الفعاليات الرياضية والثقافية والدينية، في مقدمتها "بطولة شرق الرمضانية" لكرة القدم المخصصة للاعبين والموظفين ضمن الموسم الرياضي 2025-2026 ، والبطولة الرمضانية التي ينظمها نادي دبا الحصن الرياضي الثقافي إضافة إلى بطولة مخصصة لصغار السن تهدف إلى تشجيع الأطفال والنشء على ممارسة الرياضة وتبنّي نمط حياة صحي إيماناً بالأثر العميق لهذه المبادرات في ترسيخ قيم الانتماء والمسؤولية المجتمعية ودعم مسيرة الرياضة الوطنية.

وتتخلّل فعاليات المنطقة الشرقية ضمن المهرجان مسابقة لتلاوة القرآن الكريم تمنح الحدث بُعداً روحانياً يتناغم مع أجواء الشهر الفضيل.

وتُنظَّم مسابقات وفعاليات مخصصة للأسر المنتجة تسعى إلى تمكينها اقتصادياً وتعزيز حضورها في المشهد التجاري فضلاً عن باقة من الأنشطة المجتمعية المصاحبة التي تُقام بالتزامن مع البطولات الرياضية لصناعة أجواء رمضانية شاملة تجمع بين الرياضة والترفيه والتكافل الاجتماعي.