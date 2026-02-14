افتتاح مركز ساركوما العظام بمدينة برجيل الطبية

أبوظبي في 14 فبراير /وام/ افتتح معهد برجيل للأورام “مركز الساركوما والعظام المتطور” بالتعاون مع معهد برجيل للعظام، في مدينة برجيل الطبية بأبوظبي التابعة لمجموعة برجيل القابضة، في خطوة نوعية لتعزيز علاج الأورام النادرة والمعقدة للعظام والأنسجة الرخوة عبر الطب الدقيق والتقنيات المتقدمة والرعاية الشاملة.

يُعد المركز الذي افتتح بحضور إدارة المدينة والمعهد والكادرين الطبي والإداري إضافة نوعية للتخصصات الدقيقة تعزز مكانة الإمارات مركزا إقليميا وعالميا للابتكار والطب التخصصي في علاج السرطان، من خلال خدمات تشخيصية وعلاجية متكاملة بنهج متعدد التخصصات يشمل التأهيل وطب الأورام والجراحات الدقيقة المتقدمة والعلاج الإشعاعي والأشعة، إلى جانب الدعم النفسي، مع توظيف أحدث تقنيات PET-CT والرنين المغناطيسي أثناء الجراحة، وجراحات الأطراف الميكروسكوبية، والعلاجات الموجهة والمناعية المعتمدة على التحليل الجيني المتقدم.

تُعد "أورام الساركوما" من أندر السرطانات عالميًا، إذ تمثل نحو 1% من سرطانات البالغين وقرابة 15% من سرطانات الأطفال، مع أكثر من 13 ألف حالة سنويًا وفق الإحصاءات العالمية.

تعتمد فرص الشفاء على التشخيص المبكر والتدخل المتخصص، وهو ما يستهدفه المركز عبر منظومة رعاية متكاملة وشراكات علمية مع مؤسسات دولية رائدة مثل الجمعية الأوروبية للأورام الطبية، بما يعزز معدلات النجاة لخمس سنوات من 60–70% إلى أكثر من 80%، ويخفض الانتكاس بنحو 30%.

وأكد البروفيسور حميد بن حرمل الشامسي الرئيس التنفيذي لمعهد برجيل للأورام ، أن إطلاق المركز الجديد يجسد رؤية المعهد في ترسيخ مكانة الإمارات محورا للريادة في طب الأورام، مشيرًا إلى أن التعاون بين المرضى وعائلاتهم والمجتمع الطبي يمثل حجر الزاوية لتحقيق التقدم في علاج السرطانات النادرة.

ونوه إلى مواصلة توسيع شبكة معاهد برجيل للأورام في أبوظبي ودبي والشارقة والعين وسلطنة عُمان، بما يضمن إتاحة العلاج المتخصص لكل مريض في المنطقة.

من جانبه أكد الدكتور مجتبى علي خان، الرئيس التنفيذي لمدينة برجيل الطبية، أن إطلاق المركز يأتي ضمن التزام المدينة بالاستثمار في بنية تحتية صحية متطورة، وتقديم خدمات تخصصية ودعم البحث والابتكار، بما يواكب رؤية دولة الإمارات لمنظومة رعاية عالمية المستوى.

فيما أوضح الدكتور محمد معاذ عدي، استشاري جراحة العظام رئيس معهد العظام، أن المركز خطوة متقدمة في تطوير رعاية سرطانات الجهاز العضلي الهيكلي، من خلال توفير علاجات وتقنيات جراحية حديثة ونهج متعدد التخصصات تحت مظلة واحدة، مع التركيز على احتياجات المريض وتحسين جودة حياته.