ألعاب دبي 2026 تواصل تألقها في يومها الـ3 بمنافسات قوية لـ"تحدي الحكومة للسيدات" و"تحدي المُدُن"

دبي في 14 فبراير/وام/ تواصلت لليوم الثالث فعاليات النسخة السابعة من "ألعاب دبي"، المُقامة برعاية سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي.

شهدت الجولة الأولى لثالث أيام البطولة منافسات تحدي الحكومة لفئة السيدات، وجولتين لتحدي المُدُن.

وتنافست الفرق في البطولة، التي تُنظَّم بشراكة رسمية مع موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد"، وشراكة ماسية مع مجموعة "داماك"، وشركة "بيوند" للتطوير العقاري ومؤسسة الإمارات العامة للبترول (امارات)، وشراكة استراتيجية مع مجلس دبي الرياضي..وتوجّب على المشاركين تخطي سبعة حواجز تطلبت مستويات عالية من قوة التحمل واللياقة البدنية والقدرة على التفكير الاستراتيجي والتنسيق الجماعي.

واتسمت جولات التحديات بإيقاع تنافسي سريع، حيث تعيّن على الرياضيين العمل معاً ضمن وحدات متكاملة في سباق ضد الزمن، للوصول لخط النهاية بأوقاتٍ متقاربة، ما أضفى مزيداً من التشويق والإثارة على المنافسات.

وشهدت الجولة الأولى من اليوم الثالث منافسات "تحدي الحكومة للسيدات"، بمشاركة 147 لاعبة يمثّلن 21 فريقاً من الجهات الحكومية المحلية والاتحادية.

وتنافست الفرق لحجز أربع بطاقات للتأهل إلى النهائي، والذي جاء من نصيب فريق وزارة الدفاع بمجموع نقاط 128.34، وفريق وزارة التربية والتعليم بمجموع نقاط 106.56، وفريق دبي الصحية بمجموع نقاط 102.39، وفريق شرطة دبي بمجموع نقاط 99.29.

وأظهرت الفرق مستوىً رفيعاً من الأداء تميّز بالانضباط والدقة التكتيكية والتفكير الاستراتيجي والعمل بروح الفريق أثناء تخطي الحواجز التي تطلبت منهم جهداً بدنياً وذهنياً كبيراً، وأبرزت هذه المنافسات مستوى الاستعداد العالي لفرق الجهات الحكومية، وأكدت تركيز البطولة على الانسجام، والمرونة، وقدرات التواصل تحت الضغط.

وتواصل ألعاب دبي ترسيخ مكانتها منصة عالمية رائدة لتحديات الفرق الرياضية، حيث يشهد تحدي المُدُن أكبر نسخة له منذ انطلاقه قبل ثلاث دورات وشاركت به 56 مدينة، تنافس لاعبوها في اليوم الثالث للبطولة.

وحظيت المُدُن المشاركة بفرصة الحصول على نقاطٍ إضافية عبر تحدي البرج الأسبوع الماضي، لتحسّن بذلك نتائجها في المنافسات الرئيسية، حيث خضع اللاعبون لاختبار بدني وذهني فريد لصعود 160 طابقاً في برج خليفة.

وقال عيسى القرق، الرئيس التنفيذي لمجموعة القرق إن ألعاب دبي تنسجم مع رؤيتنا لترسيخ الرياضة ونمط الحياة النشط كجزء أساسي من هوية مجتمعنا وممكّن استراتيجي لتعزيز رفاهه، وتعكس شراكتنا مع ألعاب دبي التزامنا الراسخ بهذه المسؤولية المجتمعية، ودعم المبادرات التي تُلهم التميز، والتعاون، والأثر الإيجابي المستدام في المجتمع.

بدوره، قال محمد داود المدير العام يونيلابس الشرق الأوسط إن شراكتنا مع ألعاب دبي تنسجم مع التزامنا الراسخ بمسؤوليتنا المؤسسية لدعم المبادرات المجتمعية التي تشجّع مختلف الفئات على تبني نمط حياةٍ صحي ونشيط كممكّن محوري لجودة الحياة ، وتتيح لنا المنصات الرياضية مثل ألعاب دبي فرصةً مهمة للتواصل مع مختلف فئات المجتمع وإلهامهم للتركيز على الصحة والعافية كنمط حياة يومي.

بدوره قال مانع الكندي، عضو اللجنة الرياضية في هيئه كهرباء ومياه دبي إن شراكة الهيئة مع ألعاب دبي تؤكد التزامنا بتعزيز جودة الحياة ورفاه المجتمع، ويعكس دعم المبادرات التي تشجع النشاط البدني، والعمل الجماعي، والتلاحم الاجتماعي رؤيتنا الأوسع للتنمية المستدامة وبناء مجتمع حيوي ونشيط.

من ناحيتها قالت عبير العابدين، عضو اللجنة المنظمة لألعاب دبي 2026 إن تحدي الحكومة هو القلب النابض لألعاب دبي وأحد أبرز وجوه أثرها المستدام، فمنذ انطلاقة البطولة، ألهم تحدي الحكومة أعداداً متزايدة من موظفي القطاع الحكومي على امتداد الدولة لصقل مهاراتهم الرياضية والسعي لحصد لقب البطولة ، ويمثل تحدي السيدات قدرة المرأة على تحقيق التميز في جميع المجالات، ومواجهة أصعب التحديات والوصول لمنصات التتويج، ما يؤكد مكانة ألعاب دبي كممكّن استراتيجي للأهداف الاجتماعية.

وقالت خديجة محروس، عضو اللجنة المنظمة لألعاب دبي 2026 إن تحدي المُدُن يجسد البُعد العالمي لألعاب دبي باعتبارها المنصة التي تتنافس عبرها المُدُن من حول العالم ضمن بطولة تؤكد ريادة دبي في تنظيم الفعاليات الرياضية، سوءاً من حيث التحديات المبتكرة في المسار أو بمفهوم السباق العمودي لتحدي البرج لحجز النقاط الإضافية ، ومن خلال العدد الكبير للمدن التي تعود عاماً بعد عام للبطولة والمشاركة المتزايدة للمدن الجديدة، تتأكد الثقة العالمية بالمعايير والتنظيم الاحترافي لألعاب دبي، إذ يمكّن تحدي المُدُن الفرق العالمية من تسليط الضوء على قدرتها على العمل والتقدم كفريقٍ متماسك.