انطلاق أعمال القمة الـ39 للاتحاد الأفريقي في أديس أبابا

أديس أبابا في 14 فبراير / وام / انطلقت في أديس أبابا، اليوم (السبت) أعمال الدورة العادية التاسعة والثلاثين لمؤتمر قمة رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأفريقي وتستمر يومين.

تبحث القمة - التي تعقد تحت شعار "ضمان توافر المياه بشكل مستدام وأنظمة صرف صحي آمنة لتحقيق أهداف أجندة 2063"- الأزمات في منطقة الساحل الأفريقي، وشرق الكونغو الديمقراطية وغيرها إلى جانب التهديدات المتنامية للإرهاب العابر للحدود وانعدام الأمن البحري علاوة على مستقبل القارة وقضايا المياه واستجابة القارة لتغير المناخ والأزمات الإنسانية.

وقال أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة في كلمة له خلال افتتاح أعمال القمة إن أفريقيا ستبقى الأولوية القصوى للأمم المتحدة مؤكدا أنه يجب أن تكون أفريقيا حاضرة في مجلس الأمن الدولي ولفت إلى أنه يمكن لأفريقيا أن تكون محركا أساسيا للطاقة في العالم.

من جانبه قال محمود علي يوسف رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي في كلمته إن الشعوب الأفريقية لا تزال تدفع ثمنا باهظا لعدم الاستقرار في عدد من بلدانها.