فريق الإمارات للبحث والإنقاذ يجتاز عملية إعادة التصنيف الدولي للمستوى الثقيل

أبوظبي في 14 فبراير /وام/ أعلنت هيئة أبوظبي للدفاع المدني عن اجتياز " فريق دولة الإمارات للبحث والإنقاذ" عملية إعادة التصنيف الدولي لفئة المستوى الثقيل (Heavy USAR) من المجموعة الاستشارية الدولية للبحث والإنقاذ (INSARAG) التابعة للأمم المتحدة، للمرة الثالثة على التوالي.

يُعد هذا التصنيف من أعلى مستويات الاعتماد الدولي ويأتي بعد اجتياز الفريق بنجاح منظومة التقييم والاعتماد الدولي وفق أعلى المعايير العالمية المعتمدة في مجال البحث والإنقاذ في حالات الكوارث ويؤكد الجاهزية المتقدمة لفريق دولة الإمارات من حيث الكفاءات البشرية المؤهلة، والقدرات التشغيلية المتخصصة، والتجهيزات الفنية المتطورة، وأنظمة القيادة والسيطرة، ما يمكن الفريق من تنفيذ عمليات بحث وإنقاذ معقدة في الكوارث واسعة النطاق، لا سيما الزلازل وانهيارات المباني، إلى جانب القدرة على الانتشار والعمل المتزامن في مواقع متعددة، وفق أعلى معايير الجاهزية والاستدامة التشغيلية.

وأكد العميد سالم عبدالله بن براك الظاهري، المدير العام لهيئة أبوظبي للدفاع المدني، أن تجديد هذا الاعتماد الدولي للمرة الثالثة يمثل محطة استراتيجية تعكس نضج منظومة البحث والإنقاذ في دولة الإمارات، وتؤكد المكانة المتقدمة التي بلغها الفريق على الصعيد الدولي.

ورفع العميد الظاهري أسمى آيات الشكر والعرفان إلى القيادة الرشيدة، التي أرست نهج التميز والريادة، وجعلت من الجاهزية والاستجابة أولوية وطنية راسخة، ودعمت أبناء الوطن ليكونوا في طليعة الصفوف عند أداء الواجب الإنساني. وتوجه بالشكر إلى معالي اللواء أحمد سيف بن زيتون المهيري قائد عام شرطة أبوظبي على دعمه ومتابعته المستمرة، وحرصه الدائم على تمكين الفريق وتوفير كافة الإمكانات التي تعزز جاهزيته وقدراته.

وأشار الظاهري إلى أن ما يتمتع به فريق الإمارات للبحث والإنقاذ اليوم من احترافية عالية وكفاءة تشغيلية متقدمة نتاج تراكم الخبرات الميدانية التي اكتسبها خلال السنوات الماضية، خاصة من خلال مشاركاته في المهام الخارجية وعمليات الاستجابة الدولية للكوارث، والتي أسهمت في صقل قدراته، وتعزيز جاهزيته للعمل في البيئات عالية الخطورة والمعقدة، وفق أفضل الممارسات والمعايير العالمية.

وأوضح أن تصنيف "المستوى الثقيل" يُعد شهادة دولية على كفاءة المنظومة التشغيلية التي تعمل بها الهيئة، وقدرتها على الاستثمار في العنصر البشري، وتوظيف التقنيات الحديثة، وتطوير منظومات القيادة والسيطرة، بما يضمن تحقيق أعلى مستويات الجاهزية والاستدامة العملياتية.

يستند هذا التصنيف إلى منظومة تقييم شاملة تشمل سرعة الاستجابة، والقدرة على العمل المستقل في مواقع متزامنة، والجاهزية الطبية واللوجستية، وكفاءة القيادة والسيطرة، ما يجسد الاحترافية العالية لفريق الإمارات للبحث والإنقاذ.

يأتي هذا الإنجاز ليضاف إلى سجل دولة الإمارات الحافل في مجال العمل الإنساني الدولي، ويعزز دورها شريكا موثوقا في دعم الدول المتضررة، وترسيخ قيم التضامن الإنساني، والاستجابة الفاعلة لمختلف التحديات الطارئة على المستويين الإقليمي والدولي.