الإمارات للبيئة تجمع 11,963 كيلوجراما من الألومنيوم بمشاركة مجتمعية واسعة

دبي في 14 فبراير / وام / نظّمت مجموعة عمل الإمارات للبيئة الدورة الثلاثين من مبادرتها الوطنية "يوم جمع علب الألمنيوم" والتي أسفرت عن جمع 11 ألفاً و963 كيلوجراماً من علب الألمنيوم، بمشاركة مجتمعية واسعة من مختلف إمارات الدولة، وذلك تحت شعار «حوّل علبتك إلى عمل من أجل المناخ».

شهدت الحملة مشاركة 138 جهة من المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص والأفراد والأسر، عبر ستة مواقع مخصصة في أنحاء الدولة، فيما أسهمت الكميات المجمعة في تفادي انبعاث ما يقارب 180 طناً مترياً من مكافئ ثاني أكسيد الكربون، في خطوة تعزز جهود الدولة في العمل المناخي وترسيخ ممارسات الاستهلاك المسؤول.

وأكدت الدكتورة حبيبة المرعشي، العضو المؤسس ورئيسة مجموعة عمل الإمارات للبيئة، أنه «على مدار 30 عاماً، أثبتت حملة جمع علب الألمنيوم أن المسؤولية البيئية تكون أقوى عندما تُمارس بشكل جماعي.. ويعكس شعار هذا العام (حوّل علبتك إلى عمل من أجل المناخ) حقيقة قوية وواضحة وهي أن الحلول المناخية الفعّالة تبدأ بالخيارات اليومية عندما يتعاون الأفراد والمؤسسات على هدف واضح، فإننا نسرّع التقدّم نحو مستقبل منخفض الانبعاثات ومرن أكثر".

وأضافت أن إجمالي ما تم جمعه منذ انطلاق الحملة بلغ 490 ألفاً و962 كيلوجراماً من علب الألمنيوم.

تتوافق الحملة مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، لا سيما الهدف الـ12 المعني بالاستهلاك والإنتاج المسؤولين، والهدف الـ 13 الخاص بالعمل المناخي، إضافة إلى الهدف الـ17 المتعلق بالشراكات لتحقيق الأهداف، بما يعكس نهجاً تكاملياً قائماً على التعاون بين مختلف القطاعات.