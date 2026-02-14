شرطة الشارقة تستعرض إرثها التاريخي أمام زوار"أيام الشارقة التراثية"

الشارقة في 14 فبراير/وام/ عززت القيادة العامة لشرطة الشارقة حضورها الأمني في فعاليات النسخة الـ 23 من أيام الشارقة التراثية التي ينظمها معهد الشارقة للتراث في منطقة قلب الشارقة وتستمر حتى 15 فبراير الجاري تحت شعار "وهج الأصالة".

جاءت مشاركة القيادة العامة تجسيداً للإرث الشرطي على مر العقود وتعريف الزوار بتاريخ العمل الشرطي وتطوره عبر العقود ودوره المهم في حفظ الأمن والاستقرار بأسلوب يجمع بين الأصالة والحداثة ويعزز التواصل المجتمعي والثقافة التوعوية لدى أفراد المجتمع.

استعرض جناح شرطة الشارقة المشارك مراحل تطور القيادة العامة منذ تأسيسها عام 1967 وظهورها للمرة الأولى باسم قوة الشرطة والأمن العام إلى جانب عرض المقتنيات الأمنية التراثية التي تعكس تاريخها العريق وتنظيم سلسلة من الفعاليات لزوار المعرض مثل الجولات الميدانية عبر مركبة كلاسيكية تجول أركان الفعالية.