سعود بن صقر يتوج كامورور وأنلي بلقبي نصف ماراثون رأس الخيمة 2026

رأس الخيمة في 14 فبراير/ وام / برعاية وحضور صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، تُوِّج الكيني جيفري كامورور بطلاً للنسخة الـ19من نصف ماراثون رأس الخيمة 2026، الذي أقيم اليوم، بعدما قطع مسافة السباق بزمن بلغ 58:14 دقيقة، فيما أحرزت الإثيوبية أسمارش أنلي لقب السيدات بزمن 1:07:22 ساعة.

وعقب ختام السباق، توّج صاحب السمو حاكم رأس الخيمة الفائزين، بحضور فيليبا هاريسون الرئيس التنفيذي لهيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة، والمهندس عبدالله العبدولي الرئيس التنفيذي لمجموعة مرجان، حيث تسلم الأبطال جوائزهم وسط أجواء احتفالية.

وأقيم السباق في جزيرة المرجان بتنظيم واستضافة هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة، وشهد مشاركة قياسية تجاوزت 10,500 متسابق في سباقات 2 كم و5 كم و10 كم و21.1 كم، ليؤكد مكانته كأحد أسرع سباقات نصف الماراثون في العالم وأبرز الفعاليات الرياضية في الإمارة.

وفي سباق الرجال، تفوق كامورور، بطل نسخة 2013، على البحريني برهانو باليو الذي حل ثانياً بزمن 58:23 دقيقة، فيما جاء الكيني جيديون رونو في المركز الثالث بزمن 58:38 دقيقة.

وشهدت المنافسة مستوى عالياً، إذ أنهى خمسة عدائين السباق في أقل من 59 دقيقة، بعدما عبر سبعة متسابقين نقطة الـ10 كيلومترات بزمن 27:42 دقيقة، قبل أن ينفرد كامورور بالصدارة في الكيلومترات الأخيرة متوجهاً نحو خط النهاية لتحقيق الفوز.

وفي سباق السيدات، حققت أسمارش أنلي فوزاً لافتاً في أول مشاركة لها في مسافة نصف الماراثون، متقدمة على مواطنتها الإثيوبية ملكنات وودو شارو التي سجلت 1:07:27 ساعة، فيما جاءت التنزانية ماجدالينا شاوري ثالثة بزمن 1:07:32 ساعة.

وشهد الحدث مشاركة واسعة من عدائين من مختلف الأعمار والمستويات، ما عزز مكانته كفعالية رياضية ومجتمعية بارزة تجمع سكان رأس الخيمة والعائلات والزوار في أجواء تنافسية مميزة.