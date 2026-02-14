طارق القاسمي: "ألعاب الماسترز" ترسخ مكانة أبوظبي مركزاً عالمياً للرياضة المجتمعية

أبوظبي في 14 فبراير/ وام / أكد الشيخ طارق بن فيصل القاسمي أن ألعاب الماسترز أبوظبي 2026 تمثل نموذجاً متقدماً للفعاليات الرياضية ذات البعد الإستراتيجي، إذ تسهم في توسيع قاعدة الممارسة الرياضية وتعزيز مشاركة مختلف الفئات العمرية، بما يعكس التزام دولة الإمارات بنهج "الرياضة للجميع".

جاء ذلك خلال حضوره اليوم جانبا من فعاليات ألعاب الماسترز أبوظبي 2026، في مركز أبوظبي الوطني للمعارض "أدنيك"، حيث اطلع على سير المنافسات في عدد من الرياضات، والتقى بالمسؤولين والرياضيين والمنظمين.

وأشار الشيخ طارق بن فيصل القاسمي، وهو من أبرز أبطال رياضة الجوجيتسو، أن استقطاب المشاركين من عمر 30 عاماً فما فوق، من الهواة إلى الرياضيين أصحاب الخبرة، يعكس رؤية متكاملة تقوم على ترسيخ مفهوم الرياضة كأسلوب حياة مستدام.

وقال: تجسد الألعاب قوة الرياضة في بناء جسور التواصل بين الشعوب، وتعزيز قيم الشمولية والتكافؤ، لا سيما من خلال إشراك أصحاب الهمم في مختلف المنافسات.

وأضاف: النجاح التنظيمي للألعاب يعكس كفاءة الكوادر الوطنية وقدرتها على استضافة أحداث عالمية بمعايير احترافية عالية، بما يعزز الثقة الدولية بمكانة أبوظبي مركزاً رياضياً رائداً.