إنجازات عالمية لـ" الجودو" وتزايد عدد الأندية واللاعبين

أبوظبي في 14 فبراير/ وام/ اعتمد مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجودو في اجتماعه بمقره في بني ياس برئاسة سعادة محمد بن ثعلوب الدرعي التقرير الفني لموسم 2024 – 2025.

وتضمن التقرير النتائج المحققة، وإحراز المركز الأول عربيا، والخامس على مستوى القارة الآسيوية، والتقدم عالميا للمركز الـ16 من أصل 200 دولة أعضاء في الاتحاد الدولي.

وأحصى التقرير حصد 50 ميدالية في عام 2024، من بينها 34 عربيا، والمشاركة في أولمبياد باريس 2024، بعدد 6 لاعبين، بالإضافة إلى 30 ميدالية عام 2025، منها 20 ميدالية عالمية، و9 قارية، وبرونزية بطولة العالم.

وأشار الاتحاد إلى تزايد عدد الأندية مع بداية عام 2026، بانضمام اندية الشارقة لرياضة المرأة، ونادي سيدات الشارقة، ونادي كلباء لرياضة المرأة، والفجيرة للفنون القتالية للسيدات، مع وجود 1800 لاعب ولاعبة، وتنظيم بطولة العالم للجودو عام 2024 للرجال والسيدات.

وتصدر اللاعب محمد يزبيك الفائز بذهبية بطولة باريس "جراند سلام"، لعام 2026، "وزن تحت 73 كجم"، قائمة فئة الرجال برصيد 4552 نقطة، واللاعبة إليزا ليتيف المتوجة بفضية "وزن تحت 78 كجم" في باريس "جراند سلام" فئة السيدات مسجلة 3397 نقطة، كما ضمت قائمة التصنيف المميزة اللاعبة بشيرات خرودي "وزن تحت 52 كجم".

وكشف التقرير عن وجود 4 لاعبين في التصنيف العالمي هم ظفار كوسوف "وزن تحت 100 كجم"، وطلال شفيلي "وزن تحت 81 كجم"، وعمرو جاد "وزن تحت 81 كجم"، وأرام جورجيان "وزن تحت 90 كجم".