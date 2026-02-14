"أبوظبي للقوس والسهم" يحصد 7 ميداليات في" ألعاب الماسترز"

أبوظبي في 14 فبراير/ وام / أعلن نادي أبوظبي للقوس والسهم اختتام مشاركته في فعاليات ألعاب الماسترز "أبوظبي 2026"، بإحراز 7 ميداليات، بواقع 4 ذهبية، وفضية، وبرونزيتين.

وكشف عن فوز سلطان المنهالي بذهبية القوس المركب رجال فوق 30 عاما، وجمانة النجار بذهبية القوس المركب سيدات فوق 30 عاما، ويوسف الحوسني بذهبية القوس المركب رجال فوق 40 عاما، ودانيلوف أفجيني بذهبية القوس المحدب رجال فوق 40 عاما.

كما فاز علي المري بفضية القوس المركب رجال لفئة أصحاب الهمم، وسارة كيلي ببرونزية القوس المحدب سيدات فوق 50 عاما، ولاهيرو دون ببرونزية القوس المحدب رجال فوق 30 عاما.

وأكد النادي أن البطولة ضمن ألعاب الماسترز، حققت نجاحا كبيرا، ليس على مستوى المنافسة فقط، وإنما من خلال المشاركة الواسعة من اللاعبين واللاعبات، لتأكيد رمزية هذه الألعاب في تحفيز أفراد المجتمع على إظهار التفاعل مع المبادرات المجتمعية لتعزيز استدامة الصحة والنشاط البدني.