الفريق الفرنسي لقفز الحواجز يحرز لقب "جولة أبوظبي" لدوري لونجين للأمم

أبوظبي في 14 فبراير / وام / أحرز الفريق الفرنسي لقفز الحواجز كأس الجولة الأولى لدوري لونجين للأمم "أبوظبي 2026"، فيما حل الفريق الألماني وصيفاً، والفريق البرازيلي ثالثاً، وجاء الفريق الإماراتي في المركز الخامس.

توج الفائزين كل من سعادة اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي، رئيس اتحاد الإمارات للفروسية والسباق، وسعادة إنجمار دي فوس، رئيس الاتحاد الدولي للفروسية، وباتريك عون، الرئيس التنفيذي لشركة لونجين، وسلطان اليحيائي، عضو مجلس إدارة اتحاد الفروسية ورئيس لجنة قفز الحواجز، وناعمة المنصوري، عضو مجلس إدارة الاتحاد.

وشهدت الجولة الأولى تنافسا كبيرا بين فرق تمثل إحدى عشرة دولة، وهي: فرنسا، وألمانيا، والبرازيل، وسويسرا، والإمارات، وأيرلندا، وبريطانيا، وأمريكا، وإيطاليا، وبلجيكا، وهولندا، وأقيمت المنافسة بمواصفات الجولتين على مسار صُمم بحواجز بلغ ارتفاعها 160 سم، لتسفر النتائج عن فوز الفريق الفرنسي بمجموع 8 نقاط جزاء (0 + 8)، يليه الفريق الألماني بـ 12 نقطة جزاء (8 + 4)، ثم الفريق البرازيلي بالرصيد ذاته من النقاط وبفارق الزمن.

وقدم الفريق الإماراتي أداء مميزا، حيث أنهى مشاركته في المركز الخامس بمجموع 20 نقطة جزاء (4 + 16)، متقدماً بفارق التوقيت على فريقي أيرلندا وبريطانيا اللذين سجلا القدر ذاته من نقاط الجزاء.

وضم الفريق الفرسان: عمر عبد العزيز المرزوقي على صهوة الجواد "إنجوي دو لامور"، وحميد عبد الله المهيري مع الجواد "فونستي في دي هيفينك"، وعبد الله محمد المري مع الجواد "بي بي إس مغريغور"، وجميعها خيول من اسطبلات الشراع.

وكان الفريق الإماراتي قد أنهى الجولة الأولى في المركز الثاني برصيد 4 نقاط جزاء فقط بعد أداء نظيف دون أخطاء من حميد المهيري وعبد الله المري، قبل أن تتراجع النتيجة في الجولة الثانية بتسجيل 16 نقطة جزاء إضافية، على الرغم من الأداء النظيف لعمر المرزوقي في تلك الجولة.

وعلى صعيد البطولة الدولية من فئة النجمتين برعاية "إيكويترانس"، أقيمت منافسة الجولة الواحدة مع جولة للتمايز بحواجز ارتفاعها 135 سم، وبمشاركة 62 فارساً وفارسة؛ وتصدر المنافسة الفارس سالم أحمد السويدي مع الفرس "آني إس أوف ذا لولاندس" بزمن قدره 32.89 ثانية، وحل الفارس البريطاني شاد فيلوس ثانياً مع الفرس "كونكويدا دو ريفل بي إس" بزمن 34.48 ثانية، يليه مواطنه الفارس ميغان ويليامز ثالثاً مع الجواد "كورنت بوي" مكملاً التمايز في 34.66 ثانية.

وفي المنافسة الدولية الأولى لفرسان القفز من فئة الأشبال برعاية "كفالور"، والتي أقيمت صباحاً بمواصفات الجولة الواحدة على حواجز 110 سم بمشاركة 14 مشاركاً، حقق الفارس الأردني زيد خلف اللقب مع الجواد "شيكو" مسجلاً 59.84 ثانية، وجاء الفارس خالد أحمد المهيري ثانياً مع الفرس "فيلين بيغيوغنون" بزمن 62.16 ثانية، والفارسة عائشة سعيد الغرير ثالثة مع الفرس "هايا" بزمن 64.03 ثانية؛ وتقام المنافسة الثانية لهذه الفئة يوم الأحد بمواصفات المرحلتين على الارتفاع ذاته.

أما في المنافسة الدولية الأولى لفئة الناشئين (جونيورز) برعاية اتحاد الإمارات للفروسية، فقد سيطر فرسان الإمارات على المراكز الخمسة الأولى من بين 18 فارساً وفارسة شاركوا في شوط الجولة الواحدة على حواجز 125 سم، اثنان منهم بنتيجة دون خطأ.

وتوّج بالصدارة الفارس عبد الله عمران العويس مع الفرس "كيو ـ لينا" بزمن 61.59 ثانية، تلته الفارسة علياء عدنان المهيري مع الفرس "كورنيتا" بزمن 73.77 ثانية، ثم الفارس علي شهاب الرحمة مع الجواد "ليت إت بي أقين" بزمن 61.13 ثانية وبرصيد 4 نقاط جزاء. وتقام المنافسة الثانية لهذه الفئة غداً بمواصفات المرحلتين.