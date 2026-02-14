الشيوخ يحضرون حفل أفراح الخاطري في رأس الخيمة

رأس الخيمة في 14 فبراير/ وام / حضر الفريق الشيخ طالب بن صقر القاسمي والشيخ فيصل بن صقر القاسمي حفل الاستقبال الذي أقيم اليوم بمناسبة زفاف كل من عبدالعزيز سعود محمد الخاطري إلى كريمة يوسف حميد العرياني وفلاح راشد سعيد الخاطري إلى كريمة سالم راشد الخاطري.

حضر الحفل الذي أقيم في قاعة البيت متوحد في منطقة الرفاعة برأس الخيمة.. الشيخ راشد بن حميد بن محمد القاسمي والشيخ جمال بن صقر بن سلطان القاسمي، رئيس اللجنة العليا المنظمة لسباق الهجن في رأس الخيمة والشيخ منتصر بن خالد بن صقر القاسمي والشيخ سلطان بن حميد بن محمد القاسمي والشيخ ماجد بن سلطان بن صقر القاسمي واللواء الشيخ راشد بن أحمد المعلا قائد عام شرطة أم القيوين والشيخ فيصل بن خالد بن سلطان القاسمي والشيخ سلطان بن جمال بن صقر القاسمي، مدير إدارة شؤون المواطنين في الديوان الأميري برأس الخيمة والشيخ عبدالله بن منتصر بن خالد القاسمي والشيخ أحمد بن منتصر بن خالد القاسمي والشيخ خالد بن منتصر بن خالد القاسمي والشيخ حميد بن محمد بن جاسم القاسمي والشيخ مفتاح بن علي الخاطري إلى جانب عدد من كبار المسؤولين وأعضاء المجلس الوطني الاتحادي والشخصيات وأبناء القبائل من الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي والجاليات العربية المقيمة.

وبارك الشيخ طالب بن صقر والشيخ فيصل بن صقر والشيوخ للعرسان متمنين لهم حياة سعيدة سائلين الله عز وجل أن يكلل حياتهم بالرفاه وأن يرزقهم الذرية الصالحة.

من جانبها عبرت عائلتي سعود محمد الخاطري وراشد سعيد الخاطري عن خالص شكرها وتقديرها للشيخ طالب بن صقر والشيخ فيصل بن صقر والشيوخ على حضوره ومشاركتهم أفراحهم، معربة عن بالغ اعتزازها بنهج التواصل والترابط الأصيل مع أبناء الوطن.

تخلل الحفل عدد من الفقرات التراثية شملت عروضاً من الفنون الإماراتية، إلى جانب الأهازيج واللوحات الفولكلورية ابتهاجاً بالمناسبة السعيدة.