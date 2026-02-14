الفارس عبدالله أحمد بطلا لسباق كأس زايد بن منصور بن زايد للقدرة

أبوظبي في 14 فبراير / وام / أحرز الفارس عبدالله أحمد، على صهوة الفرس "بدوينا كارولاين"، لإسطبلات العزم، لقب سباق كأس الشيخ زايد بن منصور بن زايد آل نهيان للاسطبلات الخاصة لمسافة 100 كلم.

وأقيم السباق اليوم بقرية الإمارات العالمية للقدرة بالوثبة، ونظمته القرية بالتعاون مع اتحاد الإمارات للفروسية والسباق، بمشاركة 237 فارساً وفارسة من مختلف اسطبلات الدولة.

وقطع البطل المسافة مسجلا 3:24:01 ساعة، وبمعدل سرعة بلغ 29.41 كلم/ ساعة، وجاء ثانيا الفارس أحمد عبد القادر، على صهوة "لامراي أماديو" لاسطبلات "ند الثمام"، بزمن قدره 3:24:28 ساعة، وفي المركز الثالث الفارسة كوثر زيتوني، مع "لسي بونزي" لاسطبلات إنجاز مسجلة 3:25:15 ساعة.

توج الفائزين مسلم العامري، مدير عام قرية الإمارات العالمية للقدرة، ومحمد الحضرمي، مدير الفعاليات، وعبدالرحمن الرميثي مشرف القرية، ولارا صوايا المدير التنفيذي للرعاية والتسويق.